Білодід у блакитних шортиках і блузці посвітила довгими ногами на тлі Ейфелевої вежі. Фото

Карина Тімкова - 4 липня, 17:45

Одна з найбажаніших українських холостячок, 24-річна олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід захопила свіжим контентом з Парижу.

У своєму Instagram спортсменка показалась у блакитному лляному костюмчику від українського бренду, що складався з шортів і сорочки з ремінцем. Лук завершували білі босоніжки на підборах і сумочка Chanel.

"Париж — це завжди гарна ідея", — написала вона.

Дар'я Білодід у шортиках похвалилася стрункістю в Парижі

Дзюдоїстка посвітила стрункими ніжками на тлі Ейфелевої вежі

Фото Instagram

Дар'я Білодід виставила довгі ноги у шортах на тлі Парижу

Дар'я насолодилася відпочинком у місцевому закладі

Дар'я Білодід ефектно попозувала у шортах біля Ейфелевої вежі

Спортсменка розважилась у самому серці Франції

Дар'я Білодід у міні показала підтягнуте тіло в Парижі

Білодід похвалилася стрункістю у ніжному міні

Дар'я Білодід у шортиках посвітила довгими ногами у Парижі

Дівчина поділилася кадрами з відпочинку

Нещодавно Дар'я у спокусливому міні позувала на вечірці в Монако, а також зазнімкувала свій прес у куцих шортах. Подорожувати олімпійська медалістка теж полюбляє, недавно вона у коротенькому луці гуляла Італією.

Як відомо, Білодід з самого дитинства активно займається спортом і працює над фізичною формою. А роками тому через тривалі голодування у неї з'явився розлад харчової поведінки, який вона змогла перемогти.

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Білодід
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