Білодід у блакитних шортиках і блузці посвітила довгими ногами на тлі Ейфелевої вежі. Фото

Одна з найбажаніших українських холостячок, 24-річна олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід захопила свіжим контентом з Парижу.

У своєму Instagram спортсменка показалась у блакитному лляному костюмчику від українського бренду, що складався з шортів і сорочки з ремінцем. Лук завершували білі босоніжки на підборах і сумочка Chanel.

"Париж — це завжди гарна ідея", — написала вона.

Дзюдоїстка посвітила стрункими ніжками на тлі Ейфелевої вежі Фото Instagram

Дар'я насолодилася відпочинком у місцевому закладі

Спортсменка розважилась у самому серці Франції

Білодід похвалилася стрункістю у ніжному міні

Дівчина поділилася кадрами з відпочинку

Нещодавно Дар'я у спокусливому міні позувала на вечірці в Монако, а також зазнімкувала свій прес у куцих шортах. Подорожувати олімпійська медалістка теж полюбляє, недавно вона у коротенькому луці гуляла Італією.

Як відомо, Білодід з самого дитинства активно займається спортом і працює над фізичною формою. А роками тому через тривалі голодування у неї з'явився розлад харчової поведінки, який вона змогла перемогти.