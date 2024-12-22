Дружина Усика показала його в своїх обіймах після перемоги над Ф'юрі. Фото

Юлія Леськова 22 грудня, 09:14
Олександр Усик позує з дружиною
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина боксера, чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина замилувала обіймами з ним після легендарного переможного реваншу з британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Світлинами Катя поділилася у своєму Instagram.

На кадрах вона ніжно обіймає переможця після бою.


"Вітаю Україну з перемогою! Кохаю", - написала Катерина.

На одному з фото дружина Усика ніжно цілує його у голову.

Катерина Усик обіймає чоловіка

Катерина пригорнула до себе переможця

Олександр Усик з дружиною на фото

До речі, на пресконференцію перед боєм Усик виходив під пісню Пивоварова

Катерина Усик цілує свого чоловіка
Фото з Instagram Катерини Усик

Нагадаємо, вночі 22 грудня у Саудівській Аравії пройшов бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання чемпіону світу у надважкій вазі за версією BC, WBO, WBA та IBO. У складному та напруженому бою перемогу вдруге виборов українець.

Як відомо, свій тріумф боксер присвятив своїй мамі та всім матерям України.

До речі, перед боєм з Усиком, Тайсон Ф'юрі три місяці не розмовляв зі своєю дружиною Періс. Проте вона таки прилетіла підтримати його в Саудівську Аравію.

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