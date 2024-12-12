Дружина Усика в смарагдовому оксамиті позваблювала стегнами перед камерою
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася у Instagram новим спокусливим фотосетом.
36-річна багатодітна мама, вбрана в оксамитову декольтовану мінісукню, млосно попозувала на банкетці, демонструючи камері свої ніжки.
Нагадаємо, в вересні Усики відзначили 15-річчя свого шлюбу. Спортсмен тоді адресував своїй "квітці" та "королеві" зворушливе і романтичне зізнання.
Як відомо, Олександр та Катерина виховують чотирьох дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла та Марію, якій у січні виповниться рочок. Усик якось зізнавався, скількох іще нащадків йому хотілося би мати.
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