Дружина Усика в смарагдовому оксамиті позваблювала стегнами перед камерою

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася у Instagram новим спокусливим фотосетом.

36-річна багатодітна мама, вбрана в оксамитову декольтовану мінісукню, млосно попозувала на банкетці, демонструючи камері свої ніжки.

Катерина використала готельний інтер'єр як тло для вишуканих фото Фото Yana Tryhubets

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Дружина спортсмена попозувала у декольтованому міні

Багатодітна матуся похизувалася ніжками

Нагадаємо, в вересні Усики відзначили 15-річчя свого шлюбу. Спортсмен тоді адресував своїй "квітці" та "королеві" зворушливе і романтичне зізнання.

Як відомо, Олександр та Катерина виховують чотирьох дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла та Марію, якій у січні виповниться рочок. Усик якось зізнавався, скількох іще нащадків йому хотілося би мати.



