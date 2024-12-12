Дружина Усика в смарагдовому оксамиті позваблювала стегнами перед камерою

Марія Ткаченко 12 грудня, 12:30
Катерина Усик
Фото Kate Kondratieva

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася у Instagram новим спокусливим фотосетом.

36-річна багатодітна мама, вбрана в оксамитову декольтовану мінісукню, млосно попозувала на банкетці, демонструючи камері свої ніжки.

Дружина Усика

Катерина використала готельний інтер'єр як тло для вишуканих фото

Фото Yana Tryhubets

Дружина Олександра Усика Катерина

Дружина спортсмена попозувала у декольтованому міні

Дружина боксера Усика

Багатодітна матуся похизувалася ніжками

Матір дітей Олександра Усика

Нагадаємо, в вересні Усики відзначили 15-річчя свого шлюбу. Спортсмен тоді адресував своїй "квітці" та "королеві" зворушливе і романтичне зізнання.

Як відомо, Олександр та Катерина виховують чотирьох дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла та Марію, якій у січні виповниться рочок. Усик якось зізнавався, скількох іще нащадків йому хотілося би мати.

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