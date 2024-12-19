Група підтримки: дружина Ф'юрі показала, як летить на його бій із Усиком
21-го грудня в Ер-Ріяді відбудеться бій-ревашн між боксерами Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Дружина останнього, Періс готується уболівати за коханого.
Вона зробила селфі у літаку, прямуючи до Саудівської Аравії. Разом із мамою побачити татів бій вирушив старший син пари, 13-річний Принц Джон Джеймс.
Нагадаємо, попередній бій свого чоловіка з Усиком, у травні здолав британця на рингу, Періс Ф'юрі пропустила. Як з'ясувалося згодом, причина була дуже трагічна.
Як відомо, Періс і Тайсон, у яких семеро дітей, не розмовляють одне з одним уже три місяці. Спортсмен пояснив, чому.
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