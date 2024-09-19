Кохана Пітта на прем'єру його фільму вигуляла обтислий нюд та височезні підбори. Фото
Варто було лише Бреду Пітту з’явитися на Венеційському кінофестивалі у компанії своєї дівчини Інес де Рамон, як закохані, які більше року намагалася уникати публічності, стали улюбленцями папараці.
Вкотре разом із дівчиною зірка показався на прем’єрі свого нового фільму у Лос-Анджелесі. Для виходу актор обрав оливковий костюм у стилі 90-х, тоді як його супутниця – обтисле нюдове вбрання з відкритими плечима.
Як відомо, Інес та Бред на початку цього року почали жити разом. Подейкують, що закохані навіть міркують над можливістю завести спільну дитину. А сам Пітт переконаний, що його дівчина буде прекрасною мамою.
Нагадаємо, раніше інсайдер розповідав, як Бред Пітт ставиться до конфлікту із власними дітьми від Анджеліни Джолі.
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