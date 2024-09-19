Кохана Пітта на прем'єру його фільму вигуляла обтислий нюд та височезні підбори. Фото

Варто було лише Бреду Пітту з’явитися на Венеційському кінофестивалі у компанії своєї дівчини Інес де Рамон, як закохані, які більше року намагалася уникати публічності, стали улюбленцями папараці.

Вкотре разом із дівчиною зірка показався на прем’єрі свого нового фільму у Лос-Анджелесі. Для виходу актор обрав оливковий костюм у стилі 90-х, тоді як його супутниця – обтисле нюдове вбрання з відкритими плечима.

Пітт та де Рамон більше не ховаються від публіки фото GETTY IMAGES

Як відомо, Інес та Бред на початку цього року почали жити разом. Подейкують, що закохані навіть міркують над можливістю завести спільну дитину. А сам Пітт переконаний, що його дівчина буде прекрасною мамою.

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Нагадаємо, раніше інсайдер розповідав, як Бред Пітт ставиться до конфлікту із власними дітьми від Анджеліни Джолі.