Розхристаного Пітта у картатих штанцях підловили за руку з коханою в елегантній двійці. Фото

Здається, голлівудський актор Бред Пітт після світського дебюту із коханою Інес де Рамон у Венеції розпочав нову сторінку в їхніх відносинах.

Вочевидь відтепер пара, яка раніше рідко показувалася разом на людях, буде частіше потрапляти в об’єктиви папараці. Як наприклад, під час прогулянки у Нью-Йорку.

Закоханих підловили, коли ті трималися за руки. Інес була вбрана у чорні брюки та жилетку такого ж кольору, а Пітт, як завжди, вирізнився яскравим луком. Актор обрав штани у клітинку та білу сорочку, гудзики якої розстібнув, аби було видно тату на грудях.

Стильна парочка :) фото GETTY IMAGES

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Нагадаємо, із 34-річною дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон Пітт зустрічається вже кілька років. Зірок помітили вперше на концерті гурту U2 у листопаді 2022-го. Тоді актор познайомив кохану із близькими друзями.

Згодом їх підловили на відпочинку у Мексиці, де жінку зазнімкували топлес. У лютому 2024-го стало відомо, що парочка почала жити разом. Подейкують, Бред не проти завести дітей із коханою.