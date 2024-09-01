Бред Пітт із коханою завітав на кінофестиваль у Венеції. Фото

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60-річний американський актор Бред Пітт та його дама серця, 31-річна дизайнерка ювелірних виробів Інес де Рамон разом прибули до Венеції на четвертий день кінофестивалю, де зірка разом з Джорджем Клуні мають презентувати новий комедійний бойовик "Вовки". До слова, кілька днів до цього свій фільм "Марія" презентувала колишня зірки, акторка Анжеліна Джолі.

Папараці підловили Бреда та Інес на причалі. Вони обоє посміхалися та махали шанувальникам актора.

Пітт був одягнений у білу сорочку та картаті штани, а його образ довершували жовті лофери та сонцезахисні окуляри.

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Інес же обрала для виходу елегантний аутфіт. Вона одягнула базову білу футболку, яку заправила у довгу бежеву спідницю з широким коричневим паском. Свій лук вона завершила бежевими туфлями на підборах.

Пітт та його кохана привіталися з шанувальниками Скріншот з Х

До речі, Пітт та його дама серця вперше з'явилися на публіці у лютому цього року, проте офіційно про свої стосунки вони не заявляли.

Однак ходять чутки що Бред та Інес вже мешкають разом.

Нагадаємо, організатори Венеційського кінофестивалю пішли на хитрість, аби Анджеліна Джолі та Бред Пітт не зустрілися на червоній доріжці.

Як відомо, пара після розлучення пройшла судову війну щодо опіки над дітьми та розподілу майна.

У Пітта та Джолі є шестеро дітей: троє рідних - 18-річна Шайло й 15-річні двійнята Вів'єн та Нокс, а також троє прийомних - Меддокс, Пакс та Захара.