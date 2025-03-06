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Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою

Марія Мельник - 6 березня, 15:15

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина пораділи першому весняному теплу.

У своєму Instagram Катерина запостила селфі з коханим і замилувала фото 1-річної доньки Марії.

Катерина Усик з чоловіком - весняне фото

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Катерина Усик - селфі

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Олександр Усик з донькою Марією

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Донька Усиків Марія

Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла.

Раніше ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання Олексндра та Катерини, які знайомі з підліткового віку.

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