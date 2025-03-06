Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина пораділи першому весняному теплу.
У своєму Instagram Катерина запостила селфі з коханим і замилувала фото 1-річної доньки Марії.
Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла.
Раніше ТаблоID розповідав зворушливу історію кохання Олексндра та Катерини, які знайомі з підліткового віку.
Читайте також:
Федишин ніжно привітала свого "коханого Вітусика" з 42-річчям та заселфилася з ним на тлі океану
Кейт Хадсон у трусиках і жакеті на голе тіло поміркувала про секс після 40. Фото
Дорофєєва, троянди і зворушливий спогад батька: Усики показали, яке свято влаштували на честь 15-річчя доньки
Приєднуйтесь до дискусії