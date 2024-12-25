Девід у фраку, Вікторія в чорничному максі: ошатні Бекхеми попозували на сходах та привітали з Різдвом. Фото

Марія Мельник 25 грудня, 16:00

Британське зіркове подружжя, Девід та Вікторія Бекхеми красиво привітали своїх фанів з Різдвом.

Пара запостила спільне фото в елегантних луках і побажало щасливих свят.

"Щасливого Різдва. Поцілунки від всіх нас", - написали Бекхеми.

Подружжя в елегатних луках привітало з Різдвом

Як завжди бездоганно вбрані Девід та Вікторія

фото з Instagram

Вікторія Бекхем в сукні свого бренду

Ця розкішна сукня чорничного кольору - з нової колекції бренду Бекхем

І хоча життя Бекхемів постійно під прицілом камер, раніше Вікторія зізналася, що з часом публічність та думка інших втратили для неї значення. Бекхем повідала, на що їй стало нас*ати після 50 років.

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