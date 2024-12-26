"Святкова магія в дитячих очах": Онуфрійчук із 7-місячним сином прикрасила ялинку його іменними іграшками. Відео
Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук замилувала підписників відео, на якому з 7-місячним синочком Адамом прикрашала першу в його житті новорічну ялинку.
Причому у малюка вже є власні іменні іграшки.
"Перша ялинка для Адамчика — ці емоції і його сміх — найкраща прикраса цього року у нашому домі ❤️ Так цікаво зараз проживати всі ці традиції, які вже були звичними для нас, а тепер разом з синочком набувають нових значень. Так прекрасно бачити, як народжується святкова магія у дитячих очах ✨", - написала Іванна, яка з родиною мешкає в Швейцарії.
Нагадаємо, раніше Іванна показувала Адама на його першому святі святого Миколая. Вона неодноразово наголошувала, що хоче виховувати сина в традиціях своєї країни та країни свого чоловіка.
Більше про історію кохання Іванни і Алмаза читайте в матеріалі ТаблоID.
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