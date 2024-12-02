Середній син Бекхемів показався з новою подружкою та набив романтичне тату. Фото
Середній син британського зіркового подружжя, Девіда та Вікторії Бекхемів, 22-річний Ромео закрутив новий роман, і схоже, все серйозно.
Діджейка та модель Кім Тернбулл, його нова подруга, днями відсвяткувала своє 24-річчя. Ромео зазнімкувався з іменинницею для Insta-сторіс, і там же продемонстрував своє нове татуювання, схоже, присвячене саме їй.
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Як пише Daily Mail, Ромео та Кім уперше показалися в Instagram разом минулого місяця: це була сторіс із фото, де Бекхем цілує дівчині руку.
Нагадаємо, Вікторія дуже симпатизувала одній із попередніх дівчат Ромео, Мії Ріган. А от вибір молодшого сина, 19-річного Круза, який віднедавна зустрічається зі старшою від нього на 10 років співачкою Джекі Апостел, подейкують, Бекхем не потішив.
Як відомо, первісток Бекхемів, 25-річний Бруклін уже понад два роки як одружений чоловік.
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