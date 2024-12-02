Середній син Бекхемів показався з новою подружкою та набив романтичне тату. Фото

Марія Ткаченко 2 грудня, 17:00
Ромео Бекхем

Ромео - середній син Бекхемів

Фото з Instagram Ромео Бекхема

Середній син британського зіркового подружжя, Девіда та Вікторії Бекхемів, 22-річний Ромео закрутив новий роман, і схоже, все серйозно.

Діджейка та модель Кім Тернбулл, його нова подруга, днями відсвяткувала своє 24-річчя. Ромео зазнімкувався з іменинницею для Insta-сторіс, і там же продемонстрував своє нове татуювання, схоже, присвячене саме їй.

Cин Бекхемів

Кім - нова дівчина Ромео Бекхема


Фраза "кохання перемагає" поруч із великою трояндою тепер красується на стегні парубка.

Татуювання Бекхема

Бекхем прикрасив себе новим тату саме в день народження подруги

Ромео Бекхем та його татуювання

Як пише Daily Mail, Ромео та Кім уперше показалися в Instagram разом минулого місяця: це була сторіс із фото, де Бекхем цілує дівчині руку.

Нагадаємо, Вікторія дуже симпатизувала одній із попередніх дівчат Ромео, Мії Ріган. А от вибір молодшого сина, 19-річного Круза, який віднедавна зустрічається зі старшою від нього на 10 років співачкою Джекі Апостел, подейкують, Бекхем не потішив.

Як відомо, первісток Бекхемів, 25-річний Бруклін уже понад два роки як одружений чоловік.

Читайте також:

Гарячий фермер: голоторсий Бекхем показав своє заміське життя з курами та собаками. Фото

"Мрія стала реальністю": стильні Бекхеми попозували на презентації кулінарного бренду свого первістка. Фото

Син Бекхемів привітав на 10 років старшу кохану та показався з нею в мережі. Фото

Нові король і королева Маямі: Бекхеми за 8-значну суму придбали розкішний маєток по сусідству з Шакірою

Стильна Бекхем із коміром на пів лиця засвітилася з дочкою в Парижі. Фото


діти зірок бекхеми
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів