Бєдняков у самому рушнику показав кумедне ранкове селфі з сином і дочкою. Фото
Поки його колишня дружина Анастасія Коротка насолоджується відпочинком у жіночій компанії, шоумен Андрій Бєдняков проводить час із двома дітьми - 9-річною донькою Ксенією і 2,5-річним сином Остапом.
У своєму Instagram тато-жартівник у властивій йому манері показав кілька фото з нащадками.
На одному зі знімків Андрій у рушнику на стегнах робить селфі в дзеркалі у ванній. Діти стоять поруч із ним. Усі чистять зуби.
"День 9. Дозволив почистити зуби і сходити в туалет", - написав дотепник Бєдняков.
Нагадаємо, Бєдняков і Коротка оголосили про розлучення у жовтні 2024, але залишилися в гарних стосунках. Настя з дітьми продовжує жити в Америці, але регулярно привозить дітей в Україну до тата.
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