Бєдняков у самому рушнику показав кумедне ранкове селфі з сином і дочкою. Фото

Діти приїхали в гості до тата аж зі США Фото з Instagram

Поки його колишня дружина Анастасія Коротка насолоджується відпочинком у жіночій компанії, шоумен Андрій Бєдняков проводить час із двома дітьми - 9-річною донькою Ксенією і 2,5-річним сином Остапом.

У своєму Instagram тато-жартівник у властивій йому манері показав кілька фото з нащадками.

На одному зі знімків Андрій у рушнику на стегнах робить селфі в дзеркалі у ванній. Діти стоять поруч із ним. Усі чистять зуби.

Дітям, певно, дуже весело з таким батьком

"День 9. Дозволив почистити зуби і сходити в туалет", - написав дотепник Бєдняков.

День 8 теж був не без жартів

Андрій постійно жартує і милується своїм Остапчиком

Остапу в жовтні буде три рочки

Андрію залишилося бути з дітьми без Насті 5 днів, 9 з 14 він майже пережив

Нагадаємо, Бєдняков і Коротка оголосили про розлучення у жовтні 2024, але залишилися в гарних стосунках. Настя з дітьми продовжує жити в Америці, але регулярно привозить дітей в Україну до тата.