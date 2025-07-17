Бєдняков у самому рушнику показав кумедне ранкове селфі з сином і дочкою. Фото

Тамара Кудрявченко - 17 липня, 16:00
Бєдняков з сином і дочкою

Діти приїхали в гості до тата аж зі США

Фото з Instagram

Поки його колишня дружина Анастасія Коротка насолоджується відпочинком у жіночій компанії, шоумен Андрій Бєдняков проводить час із двома дітьми - 9-річною донькою Ксенією і 2,5-річним сином Остапом. 

У своєму Instagram тато-жартівник у властивій йому манері показав кілька фото з нащадками. 

На одному зі знімків Андрій у рушнику на стегнах робить селфі в дзеркалі у ванній. Діти стоять поруч із ним. Усі чистять зуби. 


Бєдняков чистить зуби з сином і донькою

Дітям, певно, дуже весело з таким батьком

"День 9. Дозволив почистити зуби і сходити в туалет", - написав дотепник Бєдняков. 

День 8 теж був не без жартів

День 8 теж був не без жартів

Син Бєднякова Остап

Андрій постійно жартує і милується своїм Остапчиком

Син Бєднякова Остап з татом

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Нагадаємо, Бєдняков і Коротка оголосили про розлучення у жовтні 2024, але залишилися в гарних стосунках. Настя з дітьми продовжує жити в Америці, але регулярно привозить дітей в Україну до тата. 

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Бєдняков
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