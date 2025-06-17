Рідкісна зустріч: Бєдняков показав ніжні обійми з дочкою і сином в Україні. Фото
Актор і ведучий Андрій Бєдняков замилував знімком зі своїми дітьми від колишньої дружини Анастасії Короткої, про розлучення з якою оголосив у жовтні 2024-го. Малеча разом з мамою навідалася в Україну.
На новій фотографії в Instagram 38-річна знаменитість позував у кафе на тлі озера, обіймаючи 9-річну доньку Ксенію та 2,5-річного сина Остапа.
""З днем тата" казали вони", — написав ведучий.
Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Анастасія з дітьми мешкає в Сполучених Штатах. Вони рідко навідуються в Україну. Під час зустрічей актор намагається якомога більше провести часу з нащадками та влаштовувати їм цікаві розваги.
Також Бєдняков коментував стереотипи стосунків на відстані й разом з Короткою розповідав про рішення розлучитися.
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