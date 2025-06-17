Рідкісна зустріч: Бєдняков показав ніжні обійми з дочкою і сином в Україні. Фото

Актор і ведучий Андрій Бєдняков замилував знімком зі своїми дітьми від колишньої дружини Анастасії Короткої, про розлучення з якою оголосив у жовтні 2024-го. Малеча разом з мамою навідалася в Україну.

На новій фотографії в Instagram 38-річна знаменитість позував у кафе на тлі озера, обіймаючи 9-річну доньку Ксенію та 2,5-річного сина Остапа.

""З днем тата" казали вони", — написав ведучий.

Андрій не так часто бачить дітей, оскільки вони живуть за кордоном Фото Instagram

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Анастасія з дітьми мешкає в Сполучених Штатах. Вони рідко навідуються в Україну. Під час зустрічей актор намагається якомога більше провести часу з нащадками та влаштовувати їм цікаві розваги.

Також Бєдняков коментував стереотипи стосунків на відстані й разом з Короткою розповідав про рішення розлучитися.