Рідкісна зустріч: Бєдняков показав ніжні обійми з дочкою і сином в Україні. Фото

Карина Тімкова - 17 червня, 13:00

Актор і ведучий Андрій Бєдняков замилував знімком зі своїми дітьми від колишньої дружини Анастасії Короткої, про розлучення з якою оголосив у жовтні 2024-го. Малеча разом з мамою навідалася в Україну.

На новій фотографії в Instagram 38-річна знаменитість позував у кафе на тлі озера, обіймаючи 9-річну доньку Ксенію та 2,5-річного сина Остапа.

""З днем тата" казали вони", — написав ведучий.

Андрій Бєдняков показався в обіймах дітей від Короткої

Андрій не так часто бачить дітей, оскільки вони живуть за кордоном

Фото Instagram

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Анастасія з дітьми мешкає в Сполучених Штатах. Вони рідко навідуються в Україну. Під час зустрічей актор намагається якомога більше провести часу з нащадками та влаштовувати їм цікаві розваги.

Також Бєдняков коментував стереотипи стосунків на відстані й разом з Короткою розповідав про рішення розлучитися.

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