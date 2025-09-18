"Чекала на тебе": Кравець у твідовому пальті на голе тіло пораділа осені на атмосферних фото
48-річна актриса Олена Кравець зізналася, що любить осінь і похмуру погоду.
Свою улюблену пору року зірка привітала новими чорно-білими портретами, на яких позує у твідовому пальті з оголеними плечима.
"Привіт, моя осінь. Я так чекала на тебе. Твоя похмура погода – моя улюблена. Вона не зобов'язує бути щасливою...", - написала Олена.
На кількох фото Кравець показала різні емоції і подякувала авторці Анастасії Водченко за те, що бачить її глибоко і поміж рядків.
До речі, нещодавно Кравець показувала з неочікуваною зачіскою в стилі 90-х. А на фестиваль Вирій акторка вигуляла пристрасний образ дияволиці.
