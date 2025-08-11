"Дияволиця" Кравець, сексі-Мавка Сільченко та Брежнєва у Сваровскі відірвалися на фестивалі "Вирій" в Києві. Фото

У вікенд 9-10 серпня в Києві відбувся унікальний фестиваль - етнічно-електронний івент "Вирій" - поєднання музичного, театрального та візуально-перформативного мистецтва.

Його авторкою стала Олена Гудкова, котра багато років тому створила легендарний Кураж Базар.

Режисером "Вирію" Олена покликала Івана Уривського, а Лесю Патоку - арт-директоркою та директоркою по костюмах.

Дрескодом фестивалю обрали розкуте етно, етнофутуризм, дикість, природність та свободу.

"Дрескод — це не про "одягни щось тематичне". Це про відчуття належності, про внутрішнє "я частина цього світу". І якщо ми будемо разом створювати такі світи, де люди захочуть готуватись, перевтілюватись, заглиблюватись — тоді ми виховаємо новий тип фестивальної культури. Глибокої, драйвової, з українським серцем", - зазначила Леся Патока про ідею Вирію

Фото з Instagram

"Це фестиваль, у якому електронна музика зустрічається з живою традицією, де замість звичних "вишиванок на автопілоті" — справжній вибух нових форм. ❤️ І головне: це має бути фестиваль, що кричить на весь світ — дивіться, яка сучасна Україна. ❤️

"Вирій — це щось особливе. Він несе в собі виклик: показати дуже великій, різній, часом неочікуваній аудиторії ту Україну, яку ми вибороли, виплекали, за яку досі боремось — і зробити це не сухо, не буквально, а через красу, форму, образ.❤️", - зауважила Леся Патока.

Катя Сільченко і Віра Брежнєва вигуляли свої вбрання на Вирій

Лайнап дводенного заходу просто вразив зірковими іменами, серед яких Jamala, ONUKA, OTOY, Юлія Юріна, Марина Круть та багато інших. Ну і омріяним хедлайнером Вирію став британський музикант Benjamin Clementine.

Алім Алієв, Бенджамін Клементайн, Тата Кеплер та Севгіль Мусаєва

Серед зіркових гостей Вирію своїми костюмами особливо виділялися дизайнерка Катя Сільченко, її подруга, співачка Віра Брежнєва, бізнесвумен Сабіна Мусіна. Також свій костюм "диявола" вигуляла актриса Олена Кравець.

"У мене досі немає слів, бо я перевернена відчуттями та людьми, які були поруч, енергію вільності, легкості та краси", - написала про Вирій Саба Мусіна.

Сабіна Мусіна і Віталій Ажнов Фото з Instagram

"Кримська принцеса" Севгіль Мусаєва з Джамалою та заступником гендиректора Українського інституту Алімом Алієвим

"Вчора я не бачила жодного суворого обличчя. Жодного. І це в країні, яка переживає війну. У нас є всі підстави бути сумними, але замість цього ми танцюємо, посміхаємося, спілкуємося", - зазначила Катя Сільченко в своєму Instagram.

"Мій образ натхненний Мавкою, лісовим духом з української літератури — містичною героїнею, яка втілює душу нашої природи та культури", - так описала свій костюм Сільченко

"Це не нова Джа, це Джа, яку ви просто ще не бачили", - так про свій образ і виступ сказала Джамала Фото з Instagram

Брежнєва заради Вирію завітала в Київ

"Круті люди пишуть нову історію і роблять круті події!", - написала Віра, на голові якої красувалася прикраса з камінчиків від Swarowski



Актриса Олена Кравець теж повеселилася на фестивалі

Кравець була у костюмі диявола, а її подруга - янгола

Даша Кацуріна теж була

Нагадаємо, нещодавно в Києві пройшов ATLAS FESTIVAL, на якому було зібрано понад 100 млн гривень на благодійність. А в вересні телеведуча Маша Єфросиніна проведе свій "Благодійний WEEKEND", де всі кошти від продажу квитків підуть на підтримку жінок, які постраждали від війни.