"Повернення в 90-ті": Кравець здивувала неочікуваною зачіскою. Фото

Актриса Олена Кравець показалася у незвичному іміджі - для зйомок вона приміряла нову зачіску у ретро стилі.

В сторіс свого Instagram багатодітна мама виклала відео, на якому вона з пишними дрібними кучерями.

Здається, раніше Олена не робила такі пишні кучері

"Повернення у "мої" роки", - пожартувала 48-річна Олена про 80-90-ті роки 20 сторіччя.

До речі, нещодавно зі схожою зачіскою експериментувала блогерка Саша Бо

Нагадаємо, у молодості, коли Кравець виходила заміж, вона мала коротку стрижку. У 2021-му році актриса знову коротко підстриглася, але за рік повернулася до звичної довжини.