"Повернення в 90-ті": Кравець здивувала неочікуваною зачіскою. Фото

Тамара Кудрявченко - 26 серпня, 09:45

Актриса Олена Кравець показалася у незвичному іміджі - для зйомок вона приміряла нову зачіску у ретро стилі. 

В сторіс свого Instagram багатодітна мама виклала відео, на якому вона з пишними дрібними кучерями. 

Кравець з кучерями

Здається, раніше Олена не робила такі пишні кучері

"Повернення у "мої" роки", - пожартувала 48-річна Олена про 80-90-ті роки 20 сторіччя. 


Олена Кравець з новою зачіскою

До речі, нещодавно зі схожою зачіскою експериментувала блогерка Саша Бо

Нагадаємо, у молодості, коли Кравець виходила заміж, вона мала коротку стрижку. У 2021-му році актриса знову коротко підстриглася, але за рік повернулася до звичної довжини

Читайте також:

Бджільництво, смаколики та нові друзі: Кравець потішилася відпочинком дітей-двійнят у таборі. Фото

"18 на двох": Кравець привітала двійнят з днем народження та замилувала їхніми дитячими фото

"Шматочки літа": Кравець повеселила посмішкою сина та похвалилася розтяжкою доньки

Олена Кравець
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів