Донька Кравець у мережі похвалилася оновленим кольором волосся. Фото

Марія Ткаченко - 8 вересня, 11:10
Маша Кравець
Фото з Instagram Кравець

Акторка Олена Кравець наприкінці серпня здивувала шанувальників, показавшись із пишною зачіскою в ретростилі. Її ж старша донька Маша зважилася на менш радикальну трансформацію: пофарбувала коси в трохи світліший колір.

Фото 22-річна дівчина поділилася в Insta-сторіс.

Донька Олени Кравець

"Час для себе", - написала Кравець


Старша донька Кравець

Схоже, Маша результатом задоволена

Нагадаємо, Кравець-молодша тривалий час віддавала перевагу темному кольору, але на початку року повернулася в блонд.

Як відомо, Марія працює стилістом та продає одяг, але розвиватися їй би хотілося в іншому напрямку.

