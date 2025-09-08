Донька Кравець у мережі похвалилася оновленим кольором волосся. Фото
Акторка Олена Кравець наприкінці серпня здивувала шанувальників, показавшись із пишною зачіскою в ретростилі. Її ж старша донька Маша зважилася на менш радикальну трансформацію: пофарбувала коси в трохи світліший колір.
Фото 22-річна дівчина поділилася в Insta-сторіс.
Нагадаємо, Кравець-молодша тривалий час віддавала перевагу темному кольору, але на початку року повернулася в блонд.
Як відомо, Марія працює стилістом та продає одяг, але розвиватися їй би хотілося в іншому напрямку.
