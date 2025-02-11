Чмерковський із дружиною привітали футбольну команду кумедним танцем із поцілунком. Відео
Хореограф і колишній "Холостяк" Макс Чмерковський разом із дружиною Петою Маргатройд потішили фанатів танцювальним відео.
У своєму Instagram вони опублікували пост з метою привітати футбольну команду "Philadelphia Eagles" з перемогою на Super Bowl.
Спочатку у ролику зʼявилась Пета в спортивному костюмі, а потім в кадр "залетів" і сам Макс. Дружина хореографа навіть пожартувала, що він вдягнув увесь зелений одяг, який зміг знайти, щоб відповідати кольорам команди.
Подружжя захопило ритмічними танцями під популярний трек. По закінченню свого виступу вони навіть поцілувались.
Нагадаємо, закохані одружились у 2017 році. Макс і Пета разом виховують трьох синочків. А раніше цього року їх будинок ледь не згорів під час пожеж в Каліфорнії
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