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Чмерковський із дружиною привітали футбольну команду кумедним танцем із поцілунком. Відео

Карина Тімкова - 11 лютого, 18:00

Хореограф і колишній "Холостяк" Макс Чмерковський разом із дружиною Петою Маргатройд потішили фанатів танцювальним відео.

У своєму Instagram вони опублікували пост з метою привітати футбольну команду "Philadelphia Eagles" з перемогою на Super Bowl.

Спочатку у ролику зʼявилась Пета в спортивному костюмі, а потім в кадр "залетів" і сам Макс. Дружина хореографа навіть пожартувала, що він вдягнув увесь зелений одяг, який зміг знайти, щоб відповідати кольорам команди.

Чмерковський і Маргатройд підкорили фанатів запальним танцем

Зіркова пара привітала улюблену футбольну команду

Скрін з Instagram

Подружжя захопило ритмічними танцями під популярний трек. По закінченню свого виступу вони навіть поцілувались.

Чмерковський станцював у зеленому, щоб підтримати команду на Super Bowl

Подружжя хореографів влаштувало справжнє танцювальне шоу вдома

Нагадаємо, закохані одружились у 2017 році. Макс і Пета разом виховують трьох синочків. А раніше цього року їх будинок ледь не згорів під час пожеж в Каліфорнії

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