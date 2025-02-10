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Пріянка Чопра з трирічною дочкою вигуляли розкішні фемілі-луки на індійському весіллі. Фото

Карина Тімкова - 10 лютого, 18:00

Індійська акторка та фотомодель Пріянка Чопра продемонструвала вишукані традиційні індійські вбрання на весіллі свого брата Сіддхарта Чопри, яке відбулося 7 лютого в Мумбаї.

Як пише Telegraph India, на одному з передвесільних заходів 42-річна Пріянка обрала помаранчевий костюм, доповнивши його ніжним макіяжем, сережками з камінням та бінді (прикраса на обличчі у вигляді темної крапки).

Пріянка Чопра в індійському вбранні на весіллі брата

Чопра підготувала вбрання в індійському стилі

Фото Instagram

Під час церемонії халді акторка віддала перевагу мінімалістичному образу, одягнувши жовту спідницю у поєднанні зі сріблястою вишивкою та відповідним дупатта (шаль у Південній Азії).


Чопра у вишуканому індійському вбранні на весіллі брата

Акторка вміє елегантно вдягатись не лише в традиційне індійське вбрання

На святкуванні мехенді Пріянка сяяла у білій сукні з квітковим принтом, яку доповнила виразним намистом.

Чопра з донькою приміряла красиві луки на весіллі

Донька зірки не відставала від неї, позуючи в образі принцеси

Для сангіт-церемонії з танцями вона обрала синю спідницю-русалку, поєднану з блискучим топом.

Пріянка Чопра в розкішних індійських нарядах

Не дарма актрису називають іконою моди

На самому весіллі Пріянка з'явилася у бірюзово-блакитному комплекті, розшитому паєтками, що підкреслювало її елегантність та вишуканість.

Пріянка Чопра у бірюзовому образі на весільній церемонії

Пріянка любить відвідувати індійські весілля

Дочка Пріянки, 3-річна Мелті Мері, вдягнула блискучі вбрання, що гармоніювали з образами її мами.

Чопра з чоловіком та донькою на святі

Вишукана сім'я

Чоловік Пріянки, музикант Нік Джонас, також поділився зворушливими моментами з весілля, включаючи сімейні фотографії з молодятами та їхніми родинами.

Родина Пріянки Чопри на весіллі її брата

Уся родина розуміється в ефектних появах

У своєму Instagram акторка поділилася серією фотографій і відео з весілля, висловивши подяку дизайнерам за створення її образів.

Нагадаємо, нещодавно Чопра знялась для глянцевого журналу та дала особисте інтервʼю, де розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Як відомо, Пріянка і Нік Джонас узаконили свої стосунки у 2018 році після шести місяців знайомства. Урочиста церемонія пройшла в розкішному індійському палаці. У 2022-му пара вперше стала батьками – їхню доньку народила сурогатна мама.

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