Пріянка Чопра з трирічною дочкою вигуляли розкішні фемілі-луки на індійському весіллі. Фото

Індійська акторка та фотомодель Пріянка Чопра продемонструвала вишукані традиційні індійські вбрання на весіллі свого брата Сіддхарта Чопри, яке відбулося 7 лютого в Мумбаї.

Як пише Telegraph India, на одному з передвесільних заходів 42-річна Пріянка обрала помаранчевий костюм, доповнивши його ніжним макіяжем, сережками з камінням та бінді (прикраса на обличчі у вигляді темної крапки).

Чопра підготувала вбрання в індійському стилі Фото Instagram

Під час церемонії халді акторка віддала перевагу мінімалістичному образу, одягнувши жовту спідницю у поєднанні зі сріблястою вишивкою та відповідним дупатта (шаль у Південній Азії).

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На святкуванні мехенді Пріянка сяяла у білій сукні з квітковим принтом, яку доповнила виразним намистом.

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Для сангіт-церемонії з танцями вона обрала синю спідницю-русалку, поєднану з блискучим топом.

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На самому весіллі Пріянка з'явилася у бірюзово-блакитному комплекті, розшитому паєтками, що підкреслювало її елегантність та вишуканість.

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Дочка Пріянки, 3-річна Мелті Мері, вдягнула блискучі вбрання, що гармоніювали з образами її мами.

Вишукана сім'я

Чоловік Пріянки, музикант Нік Джонас, також поділився зворушливими моментами з весілля, включаючи сімейні фотографії з молодятами та їхніми родинами.

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У своєму Instagram акторка поділилася серією фотографій і відео з весілля, висловивши подяку дизайнерам за створення її образів.

Нагадаємо, нещодавно Чопра знялась для глянцевого журналу та дала особисте інтервʼю, де розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Як відомо, Пріянка і Нік Джонас узаконили свої стосунки у 2018 році після шести місяців знайомства. Урочиста церемонія пройшла в розкішному індійському палаці. У 2022-му пара вперше стала батьками – їхню доньку народила сурогатна мама.