Пріянка Чопра у прозорій сукні без спіднього попозувала для обкладинки модного глянцю
Індійська акторка, фотомодель та переможниця конкурсу "Міс світу"-2000 Пріянка Чопра стала головною героїнею березневого випуску журналу Harper’s Bazaar.
Як пишуть на сайті глянцю, для обкладинки 42-річна зірка знялася в ефектному "голому" вбранні від бренду Fendi, яке складалося з напівпрозорої чорної сукні, оздобленої блискучою вишивкою.
Образ Чопри був доповнений масивним зміїним кольє від Bulgari. Акторці зробили природний макіяж із блискучими тінями і рожевою помадою.
Також Чопра попозувала у мусліновій сорочці, спідниці та бавовняному бюстгальтері від Alberta Ferretti, а ще в обтислій нюдовій сукні з шовку від Fendi. Образи завершували об’ємна укладка й витончені аксесуари.
Окрім зйомки, Пріянка Чопра дала відверте інтерв’ю, у якому розповіла про свій шлюб із музикантом Ніком Джонасом. Вона зізналася, що спочатку була скептично налаштована щодо стосунків з ним через різницю у віці.
Чопра також зізналася, що перед тим, як знайти "свого принца", їй довелося "цілувати багато жаб", натякаючи на попередні невдалі стосунки. Вона наголосила, що важливо не лише кохати партнера, а й поважати його.
"Я хотіла бути з тим, хто хоче мати сім'ю. Йому було 25, а мені 35, тож я припускала, що він цього не планує, принаймні найближчим часом. Ви повинні шукати того, хто вас поважає. Повага відрізняється від любові та прихильності. Я б не вийшла за нього заміж, якби він не робив цього", — прокоментувала акторка.
Як відомо, у 2018 році Пріянка Чопра і Нік Джонас одружилися після пів року стосунків. Весілля відбулося у розкішному палаці в Індії. У 2022 році подружжя вперше стало батьками — їхню доньку Мелті Мері народила сурогатна мати.
Нагадаємо, нещодавно Пріянку та її чоловіка Ніка помітили на побаченні. Тоді вони у стильних луках прогулювались Нью-Йорком.
"Обличчя виглядало зовсім інакше": Пріянка Чопра розповіла, як пластика носа довела її до депресії
Пріянка Чопра у смарагдовій асиметрії виставила голе стегно на хіднику. ФОТО
Кокосова олія, гіалуронка та помада на очах: 41-річна Пріянка Чопра розкрила лайфхаки свого 4-хвилинного мейку