Куркума замість жовтків і копчена паприка: Клопотенко показав рецепт паски до Великодня

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Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко приготував паски до Великодня.

У своєму Instagram Євген показав незвичний рецепт з додаванням чорносливу, куркуми і паприки.

"Для опари нагріваємо до 36-40°C 220 мл пряженого молока. В мисці змішуємо 50 г пресованих дріжджів, 1 ст. л. цукру та 1 ст. л. борошна. Перемішуємо все вінчиком і залишаємо на 20 хв.", - пояснив кухар.

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"Тепер основне тісто. Додаємо до опари 200 г цукру, дрібку солі, 200 г жовтків, 1 ч. л. куркуми, 1 ч.л. копченої паприки, 140 г розтопленого масла, цедру апельсина, 700-750 г борошна та замішуємо. Даємо підійти тісту 1 годину", - проінструктурував він.

Клопотенко для яскравості паски радить бюджетно замінити велику кількість жовтків на куркуму

Кухар також додав паприку для пікантності

А щоб перевірити якість тіста, спробуйте піднести його рукою догори так, щоб маса не впала. Якщо ви маєте такий самий результат як у Євгена - можна пекти паски

Далі слід змішати чорнослив з 1 ст. л. борошна і додати в тісто. Відокремити 1/5 для декору, решту викласти у змащені форми та залишити підходити ще 40-50 хвилин.

"Із відкладеного тіста робимо декор, викладаємо зверху, змащуємо паску жовтком і випікаємо 40-45 хвилин при 180°C.Тест зубочисткою: якщо прилипає— ще печемо, якщо ні— їмо й пишаємось собою", - пояснив Євген.

І насолоджуємось

До речі, зробити глазурь до паски можна за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

Нагадаємо, минулого року ТаблоID зібрав найцікавіші зіркові рецепти пасок.