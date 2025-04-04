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Куркума замість жовтків і копчена паприка: Клопотенко показав рецепт паски до Великодня

Марія Мельник - 4 квітня, 11:15
Клопотенко приготував паску до Великодня
Скрін з відео

Шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко приготував паски до Великодня.

У своєму Instagram Євген показав незвичний рецепт з додаванням чорносливу, куркуми і паприки.

"Для опари нагріваємо до 36-40°C 220 мл пряженого молока. В мисці змішуємо 50 г пресованих дріжджів, 1 ст. л. цукру та 1 ст. л. борошна. Перемішуємо все вінчиком і залишаємо на 20 хв.", - пояснив кухар.


"Тепер основне тісто. Додаємо до опари 200 г цукру, дрібку солі, 200 г жовтків, 1 ч. л. куркуми, 1 ч.л. копченої паприки, 140 г розтопленого масла, цедру апельсина, 700-750 г борошна та замішуємо. Даємо підійти тісту 1 годину", - проінструктурував він.

Євген Клопотенко показав, як зробити опару на паску

Клопотенко для яскравості паски радить бюджетно замінити велику кількість жовтків на куркуму

Кухар також додав паприку для пікантності

Кухар також додав паприку для пікантності

Клопотенко показав, як перевірити якість тіста

А щоб перевірити якість тіста, спробуйте піднести його рукою догори так, щоб маса не впала. Якщо ви маєте такий самий результат як у Євгена - можна пекти паски

Далі слід змішати чорнослив з 1 ст. л. борошна і додати в тісто. Відокремити 1/5 для декору, решту викласти у змащені форми та залишити підходити ще 40-50 хвилин.

"Із відкладеного тіста робимо декор, викладаємо зверху, змащуємо паску жовтком і випікаємо 40-45 хвилин при 180°C.Тест зубочисткою: якщо прилипає— ще печемо, якщо ні— їмо й пишаємось собою", - пояснив Євген.

Паска від Клопотенка

І насолоджуємось

До речі, зробити глазурь до паски можна за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

Нагадаємо, минулого року ТаблоID зібрав найцікавіші зіркові рецепти пасок.

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