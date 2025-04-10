Розлучена Цимбалару зізналася, чи хоче вийти заміж знову

Акторка Анастасія Цимбалару розкрила фанатам плани щодо свого особистого життя.

Після розлучення з Григорієм Баклановим у березні минулого року знаменитість мала стосунки з таємничим бойфрендом. Але згодом вона повідомила, що її серце вільне.

У новому інтерв'ю для Радіо Люкс 32-річна зірка екранів чесно розповіла, чому більше не хоче виходити заміж. Анастасія зізналася, що їй комфортно бути із собою та зосереджувати усі ресурси на власні справи.

Представниця молодого покоління українських акторів не планує вступати у шлюб найближчим часом Кадр з youtube

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"Не хочу (заміж)... Я буду казати про себе. Мені зараз подобається відчувати свободу, подобається фокусуватися на своїх цілях, амбіціях. Мені подобається присвячувати час виключно собі", — сказала вона

Також Цимбалару додала, що має хороші стосунки зі своїм колишнім Григорієм Баклановим. До речі, ТаблоID розповідав про цікаві факти з життя актора та його професійну діяльність.

Цимбалару додала, що не впевнена, чи могла б зустрічатися з чоловіком з медійної сфери. Зірка вважає, що з такою професією її партнер не може бути таким, яким вона хоче його бачити. Але запевняє, що це тільки роздуми, і вона ще "шукає відповіді"

Нагадаємо, Анастасія активно розвиває акторську кар'єру і тішить фанатів спокусливими зйомками. Не так давно вона зізналась у своїй ментальній втомі й виснаженні.