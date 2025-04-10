Розлучена Цимбалару зізналася, чи хоче вийти заміж знову
Акторка Анастасія Цимбалару розкрила фанатам плани щодо свого особистого життя.
Після розлучення з Григорієм Баклановим у березні минулого року знаменитість мала стосунки з таємничим бойфрендом. Але згодом вона повідомила, що її серце вільне.
У новому інтерв'ю для Радіо Люкс 32-річна зірка екранів чесно розповіла, чому більше не хоче виходити заміж. Анастасія зізналася, що їй комфортно бути із собою та зосереджувати усі ресурси на власні справи.
"Не хочу (заміж)... Я буду казати про себе. Мені зараз подобається відчувати свободу, подобається фокусуватися на своїх цілях, амбіціях. Мені подобається присвячувати час виключно собі", — сказала вона
Також Цимбалару додала, що має хороші стосунки зі своїм колишнім Григорієм Баклановим. До речі, ТаблоID розповідав про цікаві факти з життя актора та його професійну діяльність.
Нагадаємо, Анастасія активно розвиває акторську кар'єру і тішить фанатів спокусливими зйомками. Не так давно вона зізналась у своїй ментальній втомі й виснаженні.