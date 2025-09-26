Синє мереживо і нуль білизни: Дакота Джонсон на хіднику посвітила грудьми у черговій голій сукні

Тамара Кудрявченко - 26 вересня, 13:30
Дакота Джонсон

Синій колір неймовірно личить блакитноокій актрисі

Не секрет, що зірка фільму "Матеріалісти" Дакота Джонсон — прихильниця всього прозорого та сексуального. Особливо це стосується її виходів на парадні хідники. 

І знову донька акторів Мелані Гріффіт і Дона Джонсона вразила виглядом, в якому з'явилася на Цюрихському кінофестивалі, де отримала нагороду "Золоте око".

Сукня від Gucci кольору електрик з мереживним обтислим верхом під горло, заниженою талією та пишною спідницею до підлоги виглядала дуже пікантно на Дакоті, адже білизни на акторці явно не було.


Дакота Джонсон у прозорій сукні з голими грудьми

Зірка "50 відтінків сірого" віддає перевагу голим сукням і прозорим тканинам

Фото Getty Images

Особливо відсутність спіднього була помітна, звісно ж, на грудях. Хоча і в ракурсах ззаду теж. 

Дакота Джонсон у прозорій сукні

Ззаду сукня виглядала теж доволі пікантно

Фото Getty Images

Розкішний лук 35-річна Джонсон доповнила своєю фірмовою зачіскою - тобто жодної укладки і чубчик. З прикрас на ній були масивні каблучки і сережки. 

Нагадаємо, тиждень тому Дакота вигуляла ще одну прозору мереживну сукню, щоправда тоді на ній було спіднє. 

А якось акторка поєднала в одному образі бездонне декольте і сітку

Із благословіння Пелтроу: Кріс Мартін і Дакота Джонсон заручилися після 6 років стосунків

Ексчоловік Пелтроу і Дакота Джонсон розірвали заручини - ЗМІ

Дакота Джонсон у блискучих трусиках і топі поспокушала струнким тілом на сторінках глянцю. Фото

