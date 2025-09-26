Синє мереживо і нуль білизни: Дакота Джонсон на хіднику посвітила грудьми у черговій голій сукні

Синій колір неймовірно личить блакитноокій актрисі

Не секрет, що зірка фільму "Матеріалісти" Дакота Джонсон — прихильниця всього прозорого та сексуального. Особливо це стосується її виходів на парадні хідники.

І знову донька акторів Мелані Гріффіт і Дона Джонсона вразила виглядом, в якому з'явилася на Цюрихському кінофестивалі, де отримала нагороду "Золоте око".

Сукня від Gucci кольору електрик з мереживним обтислим верхом під горло, заниженою талією та пишною спідницею до підлоги виглядала дуже пікантно на Дакоті, адже білизни на акторці явно не було.

Зірка "50 відтінків сірого" віддає перевагу голим сукням і прозорим тканинам Фото Getty Images

Особливо відсутність спіднього була помітна, звісно ж, на грудях. Хоча і в ракурсах ззаду теж.

Ззаду сукня виглядала теж доволі пікантно Фото Getty Images

Розкішний лук 35-річна Джонсон доповнила своєю фірмовою зачіскою - тобто жодної укладки і чубчик. З прикрас на ній були масивні каблучки і сережки.

Нагадаємо, тиждень тому Дакота вигуляла ще одну прозору мереживну сукню, щоправда тоді на ній було спіднє.

А якось акторка поєднала в одному образі бездонне декольте і сітку.