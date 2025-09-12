Дакота Джонсон у спідньому і прозорому мереживі посвітила фігуркою на парадному хіднику. Фото
Американська акторка Дакота Джонсон 11-го вересня відвідала урочистий захід Kering Caring for Women Dinner у Нью-Йорку.
35-річна зірка обрала зухвалий total black лук: прозору мереживну максісукню. Дакота гордовито позувала фотографам на парадному хіднику, демонструючи свою струнку фігурку в чорному спідньому.
Нагадаємо, нещодавно Джонсон з'явилася кінопрем'єрі зі своєю 68-річною мамою, актрисою Мелані Гріффіт.
Як відомо, в червні подейкували, Дакота розійшлася з лідером гурту Coldplay Крісом Мартіном. Але представник акторки цього не підтвердив. На початку 2024-го пара заручилася. Нагадаємо, обраницю свого ексчоловіка цілком схвалює акторка Гвінет Пелтроу.
