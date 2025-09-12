Дакота Джонсон у спідньому і прозорому мереживі посвітила фігуркою на парадному хіднику. Фото

Марія Ткаченко - 12 вересня, 15:15
Дакота Джонсон
Фото Getty Images

Американська акторка Дакота Джонсон 11-го вересня відвідала урочистий захід Kering Caring for Women Dinner у Нью-Йорку.

35-річна зірка обрала зухвалий total black лук: прозору мереживну максісукню. Дакота гордовито позувала фотографам на парадному хіднику, демонструючи свою струнку фігурку в чорному спідньому.

Актриса Дакота Джонсон

У чорному луці Дакота здійснила дуже яскраву появу на івенті

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Джонсон з'явилася кінопрем'єрі зі своєю 68-річною мамою, актрисою Мелані Гріффіт.

Як відомо, в червні подейкували, Дакота розійшлася з лідером гурту Coldplay Крісом Мартіном. Але представник акторки цього не підтвердив. На початку 2024-го пара заручилася. Нагадаємо, обраницю свого ексчоловіка цілком схвалює акторка Гвінет Пелтроу.

Читайте також:

Сексі сітка VS супердекольте: Дакота Джонсон вигуляла на прем'єрах дві зухвалі сукні

Дакота Джонсон у прозорій сукні посвітила мереживними трусиками на прем'єрі свого фільму. Фото

Бабусі Дакоти Джонсон 95: зірка фільмів Хічкока вразила молодим виглядом. Відео

Дакота Джонсон у блискучих трусиках і топі поспокушала струнким тілом на сторінках глянцю. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів