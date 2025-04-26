Селфі з мамою та кумедні домашні улюбленці: Астаф'єва у велосипедках показала свій квітень

Фото з Instagram Даші Астаф'євої

Колишня співачка Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками найяскравішими моментами свого квітня.

Даша показала фото, як висаджує квіти, похвалилася мамою та своїми улюбленцями - собаками та галкою.

"Квітневий рандом", - підписала вона світлини.

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Даша похвалилася мамою з квітами

До речі, цю галку Даша врятувала влітку минулого року. Пташеня випало з гнізда й з того часу живе з зіркою

Ходила Даша й на світські заходи

Наприкінці березня Астаф'єва показувала зйомку, на якій позувала у вишуканому мереживі.

Також вона розповідала, як познайомилася зі своїм бойфрендом та чи збирається повертатися до співу.

