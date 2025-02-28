Фешн, селфі з братом і риболовля в ополонці: Астаф'єва показала яскраві моменти лютого

Колишня співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно запрошувала до свого екстравагантного гардероба, показала, як минув її лютий.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото зі своїми луками, прогулянками, домашніми улюбленцями і риболовлею в ополонці. На кадрах можна помітити брата зірки Євгена Астаф‘єва та їхню маму.

"Живемо лютий. Дякую нашим захисникам за всі можливості", — підписала вона свій допис.

Родина провела час разом

Реклама:

Як відомо, сім'я зірки завжди підтримувала її кар'єрний вибір

Також 39-річна Даша попозувала зі своїм другом, головним редактором Playboy Україна Владом Іваненком та з дизайнером Русланом Багінським.

Даша у компанії з головним редактором Playboy

Волонтерка вдягнула футболку асоціації родин захисників "Азовсталі"

Цей птах частенько з'являється на фото, а друзі колишньої співачки вважають його "відданим"

Астаф'єва намагалася зловити посмішку брата, але поки не вдалось

Знаменитість показала слухняну ворону

Яскравий образ для холодного місяця. До речі, Даша часто вдягає в'язані речі

У стильному луці ведуча відвідала Ukrainian Fashion Week 2025

Цього птаха на ім'я Патрік Даша врятувала минулого року. З того часу він живе з нею

Вона подякувала військовим за захист і можливість прогулюватися з улюбленцями

Раніше зірка розповідала, що щомісяця витрачає на догляд за собою понад 10 тисяч

Ведуча також поділилася мистецтвом

Нагадаємо, навесні 2022 Астаф'єва зізналась, що має нові стосунки, а у листопаді того ж року вперше засвітила бойфренда. Нещодавно ведуча прокоментувала чутки про свою вагітність.

Також Даша показувала своє тренування у спортзалі.