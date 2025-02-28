Фешн, селфі з братом і риболовля в ополонці: Астаф'єва показала яскраві моменти лютого
Колишня співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно запрошувала до свого екстравагантного гардероба, показала, як минув її лютий.
У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото зі своїми луками, прогулянками, домашніми улюбленцями і риболовлею в ополонці. На кадрах можна помітити брата зірки Євгена Астаф‘єва та їхню маму.
"Живемо лютий. Дякую нашим захисникам за всі можливості", — підписала вона свій допис.
Також 39-річна Даша попозувала зі своїм другом, головним редактором Playboy Україна Владом Іваненком та з дизайнером Русланом Багінським.
Нагадаємо, навесні 2022 Астаф'єва зізналась, що має нові стосунки, а у листопаді того ж року вперше засвітила бойфренда. Нещодавно ведуча прокоментувала чутки про свою вагітність.
Також Даша показувала своє тренування у спортзалі.
Астаф'єва продемонструвала леопардовий фемілі-лук з пухнастою подружкою
Червона чи чорна? Астаф'єва млосно попозувала у обтислих платтях
Лами, качки та гойдалка: Астаф'єва у балаклаві показала осінні пригоди з песиком. ФОТО
Астаф'єва з голим плечем і цуциком під пахвою зізналася, що часом почувається нездарою