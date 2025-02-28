Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Фешн, селфі з братом і риболовля в ополонці: Астаф'єва показала яскраві моменти лютого

Карина Тімкова - 28 лютого, 16:30

Колишня співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно запрошувала до свого екстравагантного гардероба, показала, як минув її лютий.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото зі своїми луками, прогулянками, домашніми улюбленцями і риболовлею в ополонці. На кадрах можна помітити брата зірки Євгена Астаф‘єва та їхню маму.

"Живемо лютий. Дякую нашим захисникам за всі можливості", — підписала вона свій допис.

Даша Астаф'єва показала брата і маму

Родина провела час разом


Даша Астаф'єва показала сімейні фото

Як відомо, сім'я зірки завжди підтримувала її кар'єрний вибір

Також 39-річна Даша попозувала зі своїм другом, головним редактором Playboy Україна Владом Іваненком та з дизайнером Русланом Багінським.

Астаф'єва сфотографувалась з головним редактором Playboy

Даша у компанії з головним редактором Playboy

Астаф'єва попозувала з дизайнером Русланом Багінським
Волонтерка вдягнула футболку асоціації родин захисників "Азовсталі"
Даша Астаф'єва показалась на зимовій прогулянці
Цей птах частенько з'являється на фото, а друзі колишньої співачки вважають його "відданим"
Даша Астаф'єва показала свого брата в машині

Астаф'єва намагалася зловити посмішку брата, але поки не вдалось

Даша Астаф'єва показала свого улюбленого птаха

Знаменитість показала слухняну ворону

Даша Астаф'єва у стильному луці попозувала на сходах

Яскравий образ для холодного місяця. До речі, Даша часто вдягає в'язані речі

Даша Астаф'єва відвідала Тиждень моди

У стильному луці ведуча відвідала Ukrainian Fashion Week 2025

Даша Астаф'єва сфотографувалася з птахом на голові

Цього птаха на ім'я Патрік Даша врятувала минулого року. З того часу він живе з нею

Даша Астаф'єва поділилася яскравими моментами місяця

Вона подякувала військовим за захист і можливість прогулюватися з улюбленцями

Даша Астаф'єва показала усміхнене фото

Раніше зірка розповідала, що щомісяця витрачає на догляд за собою понад 10 тисяч

Даша Астаф'єва показала картину з оголеною жінкою

Ведуча також поділилася мистецтвом

Астаф'єва подякувала ЗСУ і поділилася спогадами лютого

Нагадаємо, навесні 2022 Астаф'єва зізналась, що має нові стосунки, а у листопаді того ж року вперше засвітила бойфренда. Нещодавно ведуча прокоментувала чутки про свою вагітність.

Також Даша показувала своє тренування у спортзалі.

Читайте також:

Астаф'єва продемонструвала леопардовий фемілі-лук з пухнастою подружкою

Червона чи чорна? Астаф'єва млосно попозувала у обтислих платтях

Лами, качки та гойдалка: Астаф'єва у балаклаві показала осінні пригоди з песиком. ФОТО

Астаф'єва з голим плечем і цуциком під пахвою зізналася, що часом почувається нездарою

Астаф'єва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів