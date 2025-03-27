"Як в кіно": Астаф'єва розповіла, де познайомилася з бойфрендом та чи планує вертатись до співу

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Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва розкрила подробиці особистого життя.

В інтерв'ю Марічці Падалко 39-річна зірка також розповіла про зміну діяльності та чи планує повернутися до співу.

Даша пригадала, як познайомилася зі своїм бойфрендом, з яким перебуває у стосунках вже більше трьох років.

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"Ми познайомились взагалі дуже випадково у спортзалі. І от, чесно, як в кіно. Все закрутилося. Я думаю, що він не заглиблювався в мою творчість, і я дуже цьому радію, тому що для мене важливо, що є люди в житті, які не сприймають мене як Дашу з Nikita або Дашу з обкладинки Playboy", - розповіла зірка.

Також виконавиця розказала про стосунки з сім'єю чоловіка.

"Мені взагалі здається, що родини – це основа. І я радію, що є близькі з боку мого чоловіка, яких в мене вже немає. В мене немає дідуся, а з боку чоловіка є й бабуся, й дідусі. Я вважаю, що це дуже важливо для людини, мати підтримку близьких людей", - зазначила вона.

А ще Астаф'єва дала пораду жінкам, як не боятись знайомитись з чоловіками.

"Мені здається, зараз, коли люди відчувають загрозу своєму життю, вони стають сміливіше. Раніше я ніколи не відповідала, а зараз відчуваю потребу постійно бути на зв'язку, знайомитися першою. Я з усіма військовими майже знайомилася перша. Порада для дівчат, чоловіків, взагалі людей: розуміти цінність свого життя. Тому що ми багато витрачаємо час на нісенітниці" - наголосила зірка.

Даша також розповіла про свою діяльність та чи планує вона вертатись до співу.

"Я зростаю, змінюється діяльність, цілі, плани. Я не хочу співати, не відчуваю в собі бажання рухати той контент, який рухала до повномасштабного вторгнення. Постійно багато пропозицій: пропонують співати, виступити за яку завгодно суму, вести заходи, дуже багато пропозицій", - поділилася співачка.

"Але, чесно кажучи, я така людина, олдскул. Боюся пробувати нове", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Даша розказувала, чим її підкорив коханий.