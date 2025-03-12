"Будуть як персик": Астаф'єва показала ефективні вправи для сідниць на тренажерах. Відео

Колишня співачка Даша Астаф'єва, що нещодавно ділилася фотоспогадами лютого, показала, як пітніє у залі.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому зробила комплекс тренувань для пружних сідниць.

39-річна зірка постала у чорній футболці та лосинах. Вона виконала декілька вправ: присідання з додатковою вагою, відтискання, а також покачала ноги на тренажерах.

Знаменитість активно попрацювала над сідничками на петлях TRX Фото Instagram

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Про верхню частину тіла Даша теж не забула

Зірка показала, як зміцнює свої м'язи

"Так три рази на тиждень робіть, будуть сіднички як персик", — зазначила вона.

Даша додала відтискання

Для ефективних присідань вона використовує гантелі

Даша багато часу приділяє виконанню вправ, щоб потім носити сексі луки

Ексспівачка попрацювала в залі з гарними краєвидами

"Ви, мій ідейний натхненник", — написав один з підписників. Ведуча навіть пообіцяла частіше знімати такі ролики

Також знаменитість розповіла, що вперше за рік повернулася до йоги і показала екстремальну стійку Фото Instagram

До речі, вже не вперше колишня виконавиця показується у залі. Минулого року вона активно займалася для схуднення і демонструвала процес фанам.

Нагадаємо, весною 2022-го Даша зізналася, що має нового коханого, а у листопаді того ж року вперше його показала. Наприкінці 2024-го Астаф'єва відреагувала на чутки про свою вагітність.