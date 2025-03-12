"Будуть як персик": Астаф'єва показала ефективні вправи для сідниць на тренажерах. Відео
Колишня співачка Даша Астаф'єва, що нещодавно ділилася фотоспогадами лютого, показала, як пітніє у залі.
У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому зробила комплекс тренувань для пружних сідниць.
39-річна зірка постала у чорній футболці та лосинах. Вона виконала декілька вправ: присідання з додатковою вагою, відтискання, а також покачала ноги на тренажерах.
"Так три рази на тиждень робіть, будуть сіднички як персик", — зазначила вона.
До речі, вже не вперше колишня виконавиця показується у залі. Минулого року вона активно займалася для схуднення і демонструвала процес фанам.
Нагадаємо, весною 2022-го Даша зізналася, що має нового коханого, а у листопаді того ж року вперше його показала. Наприкінці 2024-го Астаф'єва відреагувала на чутки про свою вагітність.