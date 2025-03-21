"Цей день настав": Астаф'єва в хижому спідньому повторила тренд TikTok. Відео
Колишня співачка Даша Астаф'єва, яка тільки нещодавно хвалилася фігурою в спортзалі, показала свою ранкову рутину.
В Instagram вона опублікувала ролик, на якому спочатку з'явилась у хижій білизні з рожевими панчохами, а потім почала створювати свій модний лук.
Відео було знято під популярний трек з TikTok, який називається "Міс, ви дещо забули". В рамках тренду потрібно показати стильний образ на день.
"Цей день настав", — написала знаменитість.
Нещодавно Астаф'єва ділилася теплими фотоспогадами з близькими й робила огляд на свій яскравий гардероб.
Щодо особистого життя Даші, то весною 2022-го стало відомо про її нового бойфренда. Пізніше вона навіть його показала. Не так давно почали ходити чутки про її вагітність, на які зірка відреагувала.
А раніше ТаблоID показував, як змінювалася колишня співачка протягом років.