Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Цей день настав": Астаф'єва в хижому спідньому повторила тренд TikTok. Відео

Карина Тімкова - 21 березня, 11:00

Колишня співачка Даша Астаф'єва, яка тільки нещодавно хвалилася фігурою в спортзалі, показала свою ранкову рутину.

В Instagram вона опублікувала ролик, на якому спочатку з'явилась у хижій білизні з рожевими панчохами, а потім почала створювати свій модний лук.

Відео було знято під популярний трек з TikTok, який називається "Міс, ви дещо забули". В рамках тренду потрібно показати стильний образ на день.

Даша Астаф'єва показалася у білизні

39-річна зірка поспокушала підписників своїми формами

Кадр з відео romanovataya

Даша Астаф'єва показала, як знімає бюстгальтер

Даша стягнула бюстгальтер і вдягнула чорну силуетну сукню з відкритими плечима

"Цей день настав", — написала знаменитість.

Даша Астаф'єва попозувала у стильному луці

Також до образу вона додала тренч і підбори

Даша Астаф'єва вдягнула трендовий аутфіт

Куди ж без аксесуарів? Вбрання ексспівчка доповнила рожевою пухнастою сумкою і беретом

Нещодавно Астаф'єва ділилася теплими фотоспогадами з близькими й робила огляд на свій яскравий гардероб.

Щодо особистого життя Даші, то весною 2022-го стало відомо про її нового бойфренда. Пізніше вона навіть його показала. Не так давно почали ходити чутки про її вагітність, на які зірка відреагувала.

А раніше ТаблоID показував, як змінювалася колишня співачка протягом років.

Читайте також:

"Ідіть на*уй": розлючена Астаф'єва висловилася про тих, хто просить не постити "страшні картинки" війни в Україні

Астаф'єва у ботфортах та шкірі вдала з себе сувору керівницю. Фото

"Осіннє": Астаф'єва у в'язаній сукні поспокушала пишним бюстом та оголеною спиною. Фото

Астаф'єва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів