Свічка у ковбасі та жирафи: Кацуріна показала, як донька вдруге святкувала 9-річчя

Марія Мельник 28 січня, 10:30

26-го січня доньці експродружжя, ресторатора Міші Кацуріна і дизайнерки Даші Кацуріної виповнилося 9.

З цієї нагоди батьки, які давно не мешкають разом, влаштували для Саші відразу два свята.

І якщо Міша зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою вже зробили фотозвіт вечірки з альпаками і повітряними кульками, то мама показала, як минуло свято доньки тільки нещодавно.

а місяць до дня народження Саша чітко знала, де саме хоче святкувати, кого запрошувати, знайшла референс для торту та навіть для зачіски. Вау. Пишаюсь бути мамою", - поділилася Даша.


Саша Кацуріна

До свого 9-річчя дівчинка захотіла змінити зачіску на більш святкову

Саша Кацуріна на тлі кульок
До речі, у свої 9 Саша вже має цікавий і впізнаваний стиль (як і її батьки)
Дантес верхи на жирафі

Володимиру, судячи з фото, вечірка теж сподобалась

Креативність мами було помітно в усіх деталях

Креативність мами було помітно в усіх деталях

А ось як виглядає насправді смачний торт

А ось як виглядає насправді смачний торт

Як відомо, Даша Кацуріна з 2022-го року розлучена з батьком своїх дітей Мішею Кацуріним та вже близько двох років живе з Володимиром Дантесом.

Натомість Кацурін одружений з колишньою дружиною Дантеса, співачкою Надею Дорофєєвою.

Раніше Кацуріна розказувала, у чому полягає "суперсила" Дантеса у вихованні її дітей.

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