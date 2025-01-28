Свічка у ковбасі та жирафи: Кацуріна показала, як донька вдруге святкувала 9-річчя

26-го січня доньці експродружжя, ресторатора Міші Кацуріна і дизайнерки Даші Кацуріної виповнилося 9.

З цієї нагоди батьки, які давно не мешкають разом, влаштували для Саші відразу два свята.

І якщо Міша зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою вже зробили фотозвіт вечірки з альпаками і повітряними кульками, то мама показала, як минуло свято доньки тільки нещодавно.

"За місяць до дня народження Саша чітко знала, де саме хоче святкувати, кого запрошувати, знайшла референс для торту та навіть для зачіски. Вау. Пишаюсь бути мамою", - поділилася Даша.

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До свого 9-річчя дівчинка захотіла змінити зачіску на більш святкову

До речі, у свої 9 Саша вже має цікавий і впізнаваний стиль (як і її батьки)

Володимиру, судячи з фото, вечірка теж сподобалась

Креативність мами було помітно в усіх деталях

А ось як виглядає насправді смачний торт

Як відомо, Даша Кацуріна з 2022-го року розлучена з батьком своїх дітей Мішею Кацуріним та вже близько двох років живе з Володимиром Дантесом.

Натомість Кацурін одружений з колишньою дружиною Дантеса, співачкою Надею Дорофєєвою.

Раніше Кацуріна розказувала, у чому полягає "суперсила" Дантеса у вихованні її дітей.