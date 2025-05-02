Кацуріна в лаконічному міні показала, як пізнає себе 30-річну

Марія Мельник - 2 травня, 10:15
Кацуріна з декольте
Фото andrew.grey

Дизайнерка Даша Кацуріна, яка днями відсвяткувала ювілей, продовжує пізнавати себе.

У своєму Instagram 30-річна мама двох дітей наробила жіночних елегантних фото у лаконічному міні.

"30 років. Пізнаю себе", - підписала фото Даша.


Даша Кацуріна у чорному міні

Дизайнерка відсвяткувала свої 30 кілька днів тому

Кацуріна у чорній сукні

Від свого екса Міші Кацуріна Даша виховує двох дітей, доньку Сашу і сина Івана

Нагадаємо, ще кілька років тому Дантес перебував у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Мішею Кацуріним.

У 2022 році обидві пари оголосили про розрив шлюбу. Пізніше Надя й Міша заявили про свої стосунки, а згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна - такожразом.

Читайте також:

Смачні паски від Кацуріна, Полякової та Клопотенка: як приготувати традиційну сирну, безглютенову та ідеальну глазур

Дорофєєва насмішила кулінарним "шедевром" для дітей Кацуріна

"Це нормально": Кацуріна зізналася, що не вірить у баланс між материнством і роботою

Кацуріни
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів