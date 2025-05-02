Кацуріна в лаконічному міні показала, як пізнає себе 30-річну
Дизайнерка Даша Кацуріна, яка днями відсвяткувала ювілей, продовжує пізнавати себе.
У своєму Instagram 30-річна мама двох дітей наробила жіночних елегантних фото у лаконічному міні.
"30 років. Пізнаю себе", - підписала фото Даша.
Нагадаємо, ще кілька років тому Дантес перебував у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Мішею Кацуріним.
У 2022 році обидві пари оголосили про розрив шлюбу. Пізніше Надя й Міша заявили про свої стосунки, а згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна - такожразом.
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