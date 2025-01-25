Дорофєєва насмішила кулінарним "шедевром" для дітей Кацуріна
У родині співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна приготуванням їжі частіше займається саме чоловік, втім, Надя вирішила потішити дітей коханого й взялася готувати їм сніданок.
У своєму Instagram вона показала, що з цього вийшло.
До кулінарного експерименту Дорофєєва підійшла творчо. Вона приготувала Івану та Саші сосиски в оригінальний спосіб.
Співачка проштрикнула сосиски спагеті та закинула їх варитися у воду. Навіть зробила їм очі з перцю горошком.
"Ми старалися", - написала співачка.
Як відомо, Дорофєєва гарно спілкується з дітьми свого чоловіка. Перед Новим роком співачка показувала, як вони всі разом прикрашали ялинку.
Також Надя якось публікувала малюнок доньки чоловіка, на якому дівчинка зобразила її.
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