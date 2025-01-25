Дорофєєва насмішила кулінарним "шедевром" для дітей Кацуріна

Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

У родині співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна приготуванням їжі частіше займається саме чоловік, втім, Надя вирішила потішити дітей коханого й взялася готувати їм сніданок.

У своєму Instagram вона показала, що з цього вийшло.

До кулінарного експерименту Дорофєєва підійшла творчо. Вона приготувала Івану та Саші сосиски в оригінальний спосіб.

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Співачка проштрикнула сосиски спагеті та закинула їх варитися у воду. Навіть зробила їм очі з перцю горошком.

"Ми старалися", - написала співачка.

Надя зробила "волосся" для сосисок зі спагеті

Креативний сніданок трішки потріскався

Ось такі "ляльки" вийшли у Наді з сосисок

Як відомо, Дорофєєва гарно спілкується з дітьми свого чоловіка. Перед Новим роком співачка показувала, як вони всі разом прикрашали ялинку.

Також Надя якось публікувала малюнок доньки чоловіка, на якому дівчинка зобразила її.