"Понервувала сильно": Кацуріна повідомила про серйозну травму трирічного сина
Дизайнерка Даша Кацуріна повідомила своїм підписникам, що їхній з ресторатором Михайлом Кацуріним син Іван серйозно травмувався.
3-річний хлопчик зламав ключицю, але за яких обставин це сталося, Даша не уточнила.
"Ох і тиждень. Перший рентген Івана. Перелом ключиці. Понервувала я сильно", - зізналася Кацуріна і додала, що дитячі переломи ключиці лікують бандажами, без гіпсу.
Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна показала зйомку для власного бренду, в якій позувала разом із сином та донькою. А в жовтні минулого року дизайнерка з дітьми відпочивала в Португалії і теж ділилася фотоконтентом.
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