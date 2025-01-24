"Понервувала сильно": Кацуріна повідомила про серйозну травму трирічного сина

Дизайнерка Даша Кацуріна повідомила своїм підписникам, що їхній з ресторатором Михайлом Кацуріним син Іван серйозно травмувався.

3-річний хлопчик зламав ключицю, але за яких обставин це сталося, Даша не уточнила.

"Ох і тиждень. Перший рентген Івана. Перелом ключиці. Понервувала я сильно", - зізналася Кацуріна і додала, що дитячі переломи ключиці лікують бандажами, без гіпсу.

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Іван Кацурін отримав свою першу серйозну травму

Даша поки не розказала, як стався перелом у її синочка

Але, схоже, Іван почувається непогано і росте оптимістом

Швидкого одужання Івану!

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна показала зйомку для власного бренду, в якій позувала разом із сином та донькою. А в жовтні минулого року дизайнерка з дітьми відпочивала в Португалії і теж ділилася фотоконтентом.