Кацуріна показала суперсилу Дантеса у вихованні її дітей. Фото

Дизайнерка Даша Кацуріна у своєму Telegram-каналі розхвалила свого коханого, співака Володимира Дантеса, який разом з її дітьми виконує домашнє завдання.

На опублікованій світлині Дантес сидить біля дітей за столом та зосереджено щось пояснює 3-річному Іванові та 8-річній Саші.

"У Вови є супер сила: він займається з дітьми математикою. Не розумію, як він це робить. Я починаю психувати через 3 2 1", - написала вона.

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Вова, здається, доволі комфортно почувається в ролі батька

Як відомо, Даша Кацуріна розлучена з батьком своїх дітей, ресторатором Мішею Кацуріним та вже доволі тривалий час живе з Володимиром Дантесом.

Натомість Кацурін одружений з колишньою дружиною Дантеса, співачкою Надею Дорофєєвою. Більше про цікаві факти з життя Дантеса читайте тут.