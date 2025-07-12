Кацуріна у купальнику наробила фото на португальському відпочинку
Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна показала кадри своєї відпустки з дітьми у Португалії.
Вона показалася у купальнику, своїх двох дітей - Івана та Сашу - з дошками для серфінгу та похвалилася захопливими краєвидами.
"Два тижні в Португалії", - написала Даша.
Нагадаємо, на початку червня Даша Кацуріна показувала, якої косметологічної процедури навчила свого коханого, співака Володимира Дантеса.
Також Даша показувала Вову за найсексуальнішим заняттям.
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