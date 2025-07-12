Кацуріна у купальнику наробила фото на португальському відпочинку

Юлія Леськова - 12 липня, 12:03
Даша Кацуріна позує для фото
Фото з Instagram Даші Кацуріної

Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна показала кадри своєї відпустки з дітьми у Португалії. 

Вона показалася у купальнику, своїх двох дітей - Івана та Сашу - з дошками для серфінгу та похвалилася захопливими краєвидами. 

"Два тижні в Португалії", - написала Даша. 


Даша Кацуріна на відпочинку з дітьми

Кацуріна заселфилася з 3-річним сином

Даша Кацуріна у купальнику

Кацуріна показала своє селфі після купання

Даша Кацуріна показалася у купальнику

Здається, Даша задоволеною двотижневим відпочинком

Діти Даші Кацуріної на відпочинку у Португалії

Кацуріна показала дочку з дошкою для серфінгу

Нагадаємо, на початку червня Даша Кацуріна показувала, якої косметологічної процедури навчила свого коханого, співака Володимира Дантеса. 

Також Даша показувала Вову за найсексуальнішим заняттям

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