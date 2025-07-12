Кацуріна у купальнику наробила фото на португальському відпочинку

Фото з Instagram Даші Кацуріної

Дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна показала кадри своєї відпустки з дітьми у Португалії.

Вона показалася у купальнику, своїх двох дітей - Івана та Сашу - з дошками для серфінгу та похвалилася захопливими краєвидами.

"Два тижні в Португалії", - написала Даша.

Кацуріна заселфилася з 3-річним сином

Кацуріна показала своє селфі після купання

Здається, Даша задоволеною двотижневим відпочинком

Кацуріна показала дочку з дошкою для серфінгу

Нагадаємо, на початку червня Даша Кацуріна показувала, якої косметологічної процедури навчила свого коханого, співака Володимира Дантеса.

Також Даша показувала Вову за найсексуальнішим заняттям.