Кацуріна у мережі закарбувала ніжний цілунок із Дантесом. Фото

Ексдружина українського ресторатора Дмитра Борисова, бізнесвумен Олена Борисова зазнімкувала ніжний момент співака Володимира Дантеса і його обраниці, дизайнерки Даші Кацуріної.

У своєму Instagram Олена показала кадр, на якому закохані цілуються. Зіркова парочка, як і завжди, виглядала гармонійно разом.

"Дві мої любові", — підписала знімок ексдружина Борисова.

Вова і Даша позували у кежуальних луках Фото Instagram

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Як відомо, 36-річний Дантес і майже 30-річна Кацуріна були знайомі задовго до того, як між ними з’явилося щось більше, ніж дружба. Тоді Володимир був у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Михайлом Кацуріним.

У 2022 році обидві пари оголосили про розрив. Невдовзі після цього Надя й Михайло заявили про свої стосунки. Пізніше стало відомо, що Дантес і Кацуріна теж зустрічаються. Нині вони живуть в заміському будинку під Києвом разом з дітьми дизайнерки, а саме 9-річною Олександрою і 3-річним Іваном.

Пара разом вже майже три роки Фото Instagram

До речі, Даша зізнавалася, що в її коханого є справжній "дар" у спілкуванні з дітьми — він легко знаходить з ними спільну мову. Також Вова допомагає у побутових справах і чимало часу приділяє її нащадкам. Він відвозить їх до школи й садочку і щоранку гуляє із Сашею та їхнім песиком.