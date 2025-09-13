"Мою сексуальність змінило дорослішання": Кацуріна топлес і в латексі розповіла, що робить, аби почуватися красивою

30-річна дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна попозувала для українського бренду Anoeses та розповіла, що для неї означає сексуальність.

Даша знялася у латексному боді, мініспідниці та лакованому пальті.

"Сексуальність для мене це не про зовнішність", - зізналася мама двох дітей.

Кацуріна також наголосила, що фізична інтимність для неї - це доторки, та зазначила, що з коханою людиною вона дуже тактильна.

Дизайнерка розповіла, що для неї означає фізична інтимність

"Вперше я стала мамою у 20. Озираючись назад, я зараз розумію, що тоді дуже мало про себе знала, особливо про свою сексуальність. Думаю, мою сексуальність змінило і змінює дорослішання, дослідження та розуміння себе", - додала вона.

Кацуріна попозувала у звабних луках

Даша відверто зізналася, що теж переживає моменти, коли почувається некрасивою.

"Тоді я займаюся спортом, готую корисний сніданок, хвалю себе за те, що все це зробила, і від цього усвідомлення вже почуваюся краще. Якщо не спрацювало, то ставлю собі в графік масаж. Я дуже люблю масажі. Я також відкрила для себе танці. Я думаю. це дуже корисний спорт для жінок, у тілі з'являється абсолютно інша енергія після тренування", - додала вона.

За словами дизайнерки, у чоловіках найсексуальніше - турбота.

"Я вважаю дуже сексуальним, коли чоловік вміє "кружити, турбуватися" про жінку. Також мене приваблюють розум, почуття гумору, запах, руки, волосся", - підсумувала вона.

До речі, попозувала Даша й топлес

Нагадаємо, у мережі почали ширитися чутки про те, що Даша Кацуріна та її бойфренд, співак Володимир Дантес розійшлися. Однак поки ніхто з них це не підтвердив, й не спростував.

