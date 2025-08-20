"Кожен раз вірю, що це гарна ідея": Кацуріна показала, як поєднує материнство і роботу на веселих фото

Дизайнерка Даша Кацуріна на тлі чуток про розставання зі своїм бойфрендом, співаком Володимиром Дантесом показала, як проходить її робочий ранок із 4-річним сином Іваном і 9-річною дочкою Сашею.

У своєму Instagram 30-річна засновниця бренду опублікувала моменти свого зайнятого дня і розповіла, чому інколи важко поєднувати материнство та інші обов'язки.

"Я вже 9 років мама і кожен раз досі романтизую ранок із дітьми в будній день, а ще, я кожен раз вірю, що це гарна ідея поїхати на роботу разом", — написала вона.

Даша Кацуріна показала, як привела дітей у свій офіс

Спадкоємці дизайнерки люблять розважатись у неї на роботі

Даша Кацуріна замилувала рановими зборами з дітьми

Так виглядають ранкові сімейні збори без поспіху

Даша Кацуріна показала, як поєднує материнство і роботу після чуток про розрив із Дантесом

Домашній улюбленець Василь допомагає доглядати за дітьми

"Я щира в кожній фотографії вище, але за кадром залишились 2 істерики Івана, 1 моя і моє запізнення на 35 хвилин на weekly з усією командою", — чесно зізналася Даша.

Даша Кацуріна показала, як готує для своїх дітей

Матуся також готує смаколики для своєї родини

Даша Кацуріна показала розваги з сином на тлі чуток про розрив із Дантесом

Іван насолодився перекусом по дорозі

До речі, днями дизайнерка поділилася, як шукає баланс між роботою та особистим життям.

Даша Кацуріна запостила смішне фото дітей у ліжку
Кацуріна зазнімкувала милий момент своїх нащадків
Даша Кацуріна у топі позаймалася спортом на вулиці поруч із песиком

Засновниця бренду навіть встигає потренуватися просто неба у завантажений день

Даша Кацуріна поділилася процедурами, які робить для обличчя

Вона частенько використовує LED-маску

Нагадаємо, до чуток про розрив пари Дантес часто показувався разом із дітьми коханої та допомагав з їхнім вихованням. Даша публічно дякувала Володимиру за його підтримку і казала, що у нього з'являється справжня "суперсила", коли мова йде про догляд за малечею.

Як відомо, Кацуріна і Дантес були знайомі багато років, ще коли перебували у шлюбах з Надею Дорофєєвою і ресторатором Михайлом Кацуріним. У 2022-му обидві парочки оголосили про розлучення. Згодом Надя та Міша зізналися, що мають стосунки, а ось Вова і Даша не одразу прокоментували свій роман.

