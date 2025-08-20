"Кожен раз вірю, що це гарна ідея": Кацуріна показала, як поєднує материнство і роботу на веселих фото
Дизайнерка Даша Кацуріна на тлі чуток про розставання зі своїм бойфрендом, співаком Володимиром Дантесом показала, як проходить її робочий ранок із 4-річним сином Іваном і 9-річною дочкою Сашею.
У своєму Instagram 30-річна засновниця бренду опублікувала моменти свого зайнятого дня і розповіла, чому інколи важко поєднувати материнство та інші обов'язки.
"Я вже 9 років мама і кожен раз досі романтизую ранок із дітьми в будній день, а ще, я кожен раз вірю, що це гарна ідея поїхати на роботу разом", — написала вона.
"Я щира в кожній фотографії вище, але за кадром залишились 2 істерики Івана, 1 моя і моє запізнення на 35 хвилин на weekly з усією командою", — чесно зізналася Даша.
До речі, днями дизайнерка поділилася, як шукає баланс між роботою та особистим життям.
Нагадаємо, до чуток про розрив пари Дантес часто показувався разом із дітьми коханої та допомагав з їхнім вихованням. Даша публічно дякувала Володимиру за його підтримку і казала, що у нього з'являється справжня "суперсила", коли мова йде про догляд за малечею.
Як відомо, Кацуріна і Дантес були знайомі багато років, ще коли перебували у шлюбах з Надею Дорофєєвою і ресторатором Михайлом Кацуріним. У 2022-му обидві парочки оголосили про розлучення. Згодом Надя та Міша зізналися, що мають стосунки, а ось Вова і Даша не одразу прокоментували свій роман.