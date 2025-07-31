Кацуріна в купальнику показалася за різними видами спорту. Фото
31 липня, 17:20
Дизайнерка Даша Кацуріна зібрала у дописі види спорту, які спробувала за останній час.
В Instagram вона показала, як каталася на дошці та підкорювала гірські верхівки.
"В мене антиекспертність в спорті, але подобається занурюватись поверхнево і пощастило з друзями", - зізналася Даша.
Нагадаємо, раніше Даша розказувала, як дбає і скільки витрачає на процедури з догляду обличчя, тіла і волосся. А ще показувала, яким видом спорту займається зі своїми дітьми.
Приєднуйтесь до дискусії