Кацуріна в купальнику показалася за різними видами спорту. Фото

31 липня, 17:20

Дизайнерка Даша Кацуріна зібрала у дописі види спорту, які спробувала за останній час.

В Instagram вона показала, як каталася на дошці та підкорювала гірські верхівки.

"В мене антиекспертність в спорті, але подобається занурюватись поверхнево і пощастило з друзями", - зізналася Даша.

Кацуріна біля дошки

Даша полюбляє серфити у Португалії


Кацуріна на дошці

Дивлячись на фото не скажеш, що Кацуріна - аматорка

А хайкінгом дизайнерка займалася в компанії Дантеса

А хайкінгом дизайнерка займалася в компанії Дантеса

Нагадаємо, раніше Даша розказувала, як дбає і скільки витрачає на процедури з догляду обличчя, тіла і волосся. А ще показувала, яким видом спорту займається зі своїми дітьми.

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