Кацуріна в купальнику показалася за різними видами спорту. Фото

Дизайнерка Даша Кацуріна зібрала у дописі види спорту, які спробувала за останній час.

В Instagram вона показала, як каталася на дошці та підкорювала гірські верхівки.

"В мене антиекспертність в спорті, але подобається занурюватись поверхнево і пощастило з друзями", - зізналася Даша.

Даша полюбляє серфити у Португалії

Дивлячись на фото не скажеш, що Кацуріна - аматорка

А хайкінгом дизайнерка займалася в компанії Дантеса

Нагадаємо, раніше Даша розказувала, як дбає і скільки витрачає на процедури з догляду обличчя, тіла і волосся. А ще показувала, яким видом спорту займається зі своїми дітьми.