Кацуріна у топі та з LED-маскою на обличчі показала, як балансує між роботою і життям
30-річна дизайнерка Даша Кацуріна поділилася своїми свіжими літніми спогадами.
В Instagram вона закарбувала моменти зі стильних фотосесій для власного бренду та показала, як витримує баланс між життям і роботою.
"Work - life balance", - підписала світлини дизайнерка.
Нагадаємо, кілька років тому нинішній хлопець Даші і друг її дітей, співак Володимир Дантес перебував у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а сама Даша — з ресторатором Мішею Кацуріним. У 2022 році обидві пари оголосили про розрив шлюбу. Пізніше Надя й Міша заявили про свої стосунки, а згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна - також разом.
Не так давно у екса Даші стався інцидент, - Міша Кацурін отруївся у власному ресторані і потрапив у лікарню. Раніше сам ресторатор показував, яким був його липень до і після "піз*єца".