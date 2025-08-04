Кацуріна у топі та з LED-маскою на обличчі показала, як балансує між роботою і життям

30-річна дизайнерка Даша Кацуріна поділилася своїми свіжими літніми спогадами.

В Instagram вона закарбувала моменти зі стильних фотосесій для власного бренду та показала, як витримує баланс між життям і роботою.

"Work - life balance", - підписала світлини дизайнерка.

Даша привезла з Португалії хороший настрій і засмагу

Дизайнерка знаходить час для догляду

І для хорошого настрою також:)

Кацуріна показала свої естетичні сніданки

Від свого колишнього чоловіка і нинішнього чоловіка співачки Наді Дорофєєвої Даша виховує доньку Сашу і сина Івана (на фото, до речі, Іван)

Нагадаємо, кілька років тому нинішній хлопець Даші і друг її дітей, співак Володимир Дантес перебував у шлюбі з Надією Дорофєєвою, а сама Даша — з ресторатором Мішею Кацуріним. У 2022 році обидві пари оголосили про розрив шлюбу. Пізніше Надя й Міша заявили про свої стосунки, а згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна - також разом.

Не так давно у екса Даші стався інцидент, - Міша Кацурін отруївся у власному ресторані і потрапив у лікарню. Раніше сам ресторатор показував, яким був його липень до і після "піз*єца".