"Секатор в руках - краса і аромат в хаті": Мозгова похвалилася оригінальним елементом декору

Фото з Instagram Олени Мозгової

51-річна продюсерка Олена Мозгова поділилася зі своїми підписниками ідеєю, як просто та красиво, а головне, безплатно можна задекорувати свою оселю.

У своєму Instagram вона показала люстру, на яку навішала гілки дерев - липи, берези та ясену, а також м'яти.

"Секатор у руках - краса і аромат у хаті", - написала вона.

Такий лайфхак додасть вашій оселі літньої свіжості

Нагадаємо, нещодавно Мозгова хвалилася відпочинком у Хорватії зі своєю 10-річною донькою Соломією.

Також ТаблоID якось розповідав про чоловіків Олени Мозгової, з якими вона крутила романи і що пережила у тих стосунках.