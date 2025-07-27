"Секатор в руках - краса і аромат в хаті": Мозгова похвалилася оригінальним елементом декору
51-річна продюсерка Олена Мозгова поділилася зі своїми підписниками ідеєю, як просто та красиво, а головне, безплатно можна задекорувати свою оселю.
У своєму Instagram вона показала люстру, на яку навішала гілки дерев - липи, берези та ясену, а також м'яти.
"Секатор у руках - краса і аромат у хаті", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Мозгова хвалилася відпочинком у Хорватії зі своєю 10-річною донькою Соломією.
Також ТаблоID якось розповідав про чоловіків Олени Мозгової, з якими вона крутила романи і що пережила у тих стосунках.
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