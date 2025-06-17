"На стилі": Мозгова у Хорватії помилувалася 10-річною дочкою в рожевому луці з капелюхом

Продюсерка Олена Мозгова влаштувала собі і молодшій доньці Соломії відпочинок у Хорватії.

Там дівчатка нарешті виспалися після гучних київських ночей, накупалися та наробили фото себе щасливих.

Зокрема, Олена помилувалася стильним луком 10-річної доньки у ніжно-рожевому сарафані, рожевій бандані та широкополому капелюсі.

Соломія росте творчою дитиною з власним стилем

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Соля склала мамі компанію у Хорватії

"Вдома я не могла спати... ну як, ті крихти глибоко сну - це ж не відпочинок... твій мозок, твоя психіка, ти... весь час в очікуванні чергового пі…ца.. Ми весь час готові "до бою". І це виснажує.. дуже.. Я б сказала, це буквально випалює тебе зсередини .. і при цьому ще й потрібно працювати, і збори кожного дня, як без них…

І ось різниця.. тут, в Хорватії, я сплю без жодних пігулок, без ліків … просто лягла і сплю .. тому що я спокійна, тому що знаю, що нічого не прилетить, не буде вибухів, не буде сирен… сплю навіть вдень ))) мабуть, мій організм хоче виспатись на рік вперед)) Але скоро додому", - написала Мозгова.

51-річна Олена у Хорватії відпочиває від безсонних ночей та сценічного макіяжу, хоча в буденном житті продюсерка рідко носить мейк

Нагадаємо, Олена Мозгова довгий час не згадувала про свого чоловіка, Девіда Аксельрода, і навіть ходили чутки, що вони розійшлися. Аж раптом у квітні вона розповіла, куди зник її благовірний.

Більше про особисте життя доньки Миколи Мозгового читайте в окремому матеріалі від ТаблоID.