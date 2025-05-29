"Як сестрички": Мозгова замилувала фанів фото з 10-річною донькою

Марія Ткаченко - 29 травня, 12:15
Олена Мозгова
Фото з Facebook Мозгової

Поки старша донька 51-річної продюсерки Олени Мозгової, Зоя готується до весілля зі своєю обраницею, наймолодша, Соломія зачаровує маминих фанів своєю з нею схожістю.

10-річне дівча попозувало з Оленою для селфі.

"Щастя", - коротко підписала продюсерка світлину, поділившись нею в Facebook.


Донька Олени Мозгової від Аксельрода

Доньку Соломію від співака Девіда Аксельрода продюсерка народила в 41 рік

Підписники засипали Мозгову компліментами їй та доні, а дехто зауважив, що вони з нею "як сестрички".

До речі, днями Олена виклала і фото з мамою, 70-річною Віолеттою Мозговою. Вони зазнімкувалися з нею на культурному заході в столиці.

Вдова Миколи Мозгового

У Олени можна побачити фото трьох поколінь жіноцтва Мозгових

Нагадаємо, пані Віолетта не боїться експериментувати зі своїм образом, наприклад, торік вона вигулювала афрокоси.

Як відомо, крім 31-річної Зої та Соломії в Олени є ще середня дочка, від співака Олександра Пономарьова, 27-річна Євгенія. Нещодавно Мозгова розказувала, де живуть і чим займаються її старші спадкоємиці. 

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