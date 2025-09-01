"Було саме таким як слід": Денисенко ефектними фото в бікіні подякувала літу

Марія Мельник - 1 вересня, 16:10

35-річна акторка Наталка Денисенко ефектно попрощалася з літом 

У своєму Instagram актриса запостила фото в бікіні, зроблені під час відпустки, і пояснила, чому не всі речі потребують контролю.

"Ми не можемо зупинити кінець літа. Ми не можемо зупинити захід сонця. Є дещо більше в цьому світі, ніж фізичний час… Для мене завершення пори року - це нагадування, що багато що відбувається поза нашим контролем! Наш всесвіт і сама природа створені по своєму ідеальному задуму, і якщо ми шкодуємо за тим, що проходить - ми шукаємо неідеальність світу…Але все тут саме так, як має бути! Дякую літо, ти було саме таким, як слід!", - написала Денисенко.

Денисенко в купальнику

Замість того, щоб сумувати за літом, яке минуло, Наталка насолоджувалася гарними заходами сонця


Денисенко в купальнику на тлі води

А ще Денисенко похизувалася стрункою фігурою

Денисенко позує у воді на пляжі

Майже Афродита

Денисенко засвітила сідниці

Останніми днями літа хочеться спрагло упиватися, що й робила акторка

Схоже, Денисенко готова стрибнути у вагон з назвою вересень

Схоже, Денисенко готова стрибнути у вагон з назвою вересень

До речі, фото Наташі зроблені під час її відпустки у Туреччині

Акторка оголює перед підписниками не лише думки. Раніше вона показувала, як виглядає її обличчя без фільтрів і мейку.

