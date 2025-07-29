Денисенко вперше заговорила про розлучення з Федінчиком та чи зустрічається зараз із кимось

Наталка Денисенко розповіла про своє розлучення і бачення материнства Фото dotsenochkamasha

35-річна акторка Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком та заговорила про свої зміни.

У програмі "Радіо Люкс" знаменитість чесно відповіла, що тема з розставанням все ще трохи турбує її, але попри це вона почувається щасливою і готова про це відкрито говорити. Денисенко навіть планує найближчим часом відповісти на усі запитання фанів.

"Я готова про це говорити. Звичайно, я не можу сказати, що я все пережила в своїй душі щодо цієї теми… Я не можу сказати, що у мене в житті все гладко, все супер, що я щаслива літаю. Але я кожного дня встаю з посмішкою і дякую Богу за своє життя. Можу з впевненістю сказати, що я можу зробити свій стан щасливим. Так, я зараз щаслива", — зазначила вона.

Актриса вперше підняла тему свого розлучення та запевнила, що нині почувається добре Кадр з youtube

Зірка українських екранів чесно відповіла, що поки не почала нових стосунків:

"Я багато працюю. Весь свій вільний час я приділяю здоров'ю або сину. На особисте життя у мене часу немає".

А ще Наталка поділилася тим, які зміни у собі вона відчуває. Актриса зазначила, що з часом вона навчилася просити про допомогу та не брати усю відповідальність на себе.

"Це сила бути слабкою. Сила попросити допомоги. Ще напевно рік тому я була впевнена, що зможу все сама і що я протягну все сама на собі, але так склалися обставини. Я думаю, у будь-якої жінки буває таке, що вона розуміє: все, вона не може тягнути все сама. І відбувається таке, що ти падаєш на дно. І саме це допомагає винирнути на поверхню і зрозуміти, що ти не одна і можеш просити про допомогу. Сила жінки в тому, щоб навчитися бути слабкою", — пояснила вона.

Як відомо, експодружжя було у шлюбі з квітня 2017-го. Про їхнє розлучення ЗМІ довідалися минулого травня Фото zubarev.photographer

Кінозірка пояснила, що своєму сину, 7-річному Андрію найчастіше показує ніжну сторону. ЇЇ ексчоловік навіть казав, що вона дуже розслаблено виховує їхнього спадкоємця:

"Мій колишній чоловік, Андрій Федінчик каже, що я дуже його розбалувала своєю жіночою любов'ю, своєю ніжністю. Але зараз у нього є всі можливості бути з ним поряд більше часу і виховувати його. Але мені здається, що я закладаю в нього те, що жінка така ніжна, вона вміє любити, вміє піклуватися. Він, коли мене бачить, у нього змінюється погляд. Я для нього як якась принцеса. Звичайно, я пояснюю йому, що не буду його жінкою, а він не зможе зі мною жити завжди… Я вважаю, що перелюбити дитину неможливо".

Нещодавно Наталка повернулася з відпочинку зі своїм нащадком, який нарешті зміг провести чимало часу з мамою Фото tekin.photograph

Нагадаємо, Денисенко і Федінчик мали звичку влаштовувати собі повторні весілля з нагоди річниць та чимало подорожувати разом. Також акторка влаштовувала еротичну зйомку, для якої оголилася на колінах Андрія.

До речі, якось ТаблоID оповідав історію кохання пари та ділився цікавими фактами про колишніх закоханих.