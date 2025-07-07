"Маю право нікому нічого не пояснювати": Денисенко показала, як виглядає її личко без фільтрів та мейкапу
Акторка Наталка Денисенко поділилася в Insta-сторіс своїм рідкісним селфі без крихти мейкапу. 35-річна зірка зізналася, який стан вона вважає справжньою розкішшю.
"Як мені подобається фото без фільтрів, без макіяжу", - написала Наталка.
"І стан, коли я маю право нікому нічого не пояснювати. Це справжня розкіш! Коли тебе вже достатньо", - додала вона.
Нагадаємо, Денисенко залишає за собою, зокрема, право не пояснювати, що стало причиною її розлучення з актором Андрієм Федінчиком. Як відомо, Наталка переконана, що справжня сміливість - це діяти за покликом серця.
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