"Маю право нікому нічого не пояснювати": Денисенко показала, як виглядає її личко без фільтрів та мейкапу

Наталка любить та використовує мейк, але інколи показується і без нього Фото з Instagram Денисенко

Акторка Наталка Денисенко поділилася в Insta-сторіс своїм рідкісним селфі без крихти мейкапу. 35-річна зірка зізналася, який стан вона вважає справжньою розкішшю.

"Як мені подобається фото без фільтрів, без макіяжу", - написала Наталка.

"І стан, коли я маю право нікому нічого не пояснювати. Це справжня розкіш! Коли тебе вже достатньо", - додала вона.

Зірка подобається собі такою

Нагадаємо, Денисенко залишає за собою, зокрема, право не пояснювати, що стало причиною її розлучення з актором Андрієм Федінчиком. Як відомо, Наталка переконана, що справжня сміливість - це діяти за покликом серця.