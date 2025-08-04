"Надзвичайно складно і боляче": Денисенко вперше розповіла про досвід розлучення та знялася в спідньому для Playboy

Наталка Денисенко розлучилася і опинилася в Playboy Фото Роман Зубарєв

Актриса Наталка Денисенко стала новою героїнею digital-обкладинки чоловічого видання Playboy.

Зірка серіалів попозувала у білому спідньому та в інтерв'ю розказала про те, про що ще нікому не казала раніше - про досвід розлучення після 10-річних стосунків з Андрієм Федінчиком.

Як відомо, офіційне розлучення пари сталося на початку травня, але заяву Наталка подала в квітні.

"Думаю, що я ще досі проживаю цей досвід, тому зовсім не ділилась цим в мережі. Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам’яті, перестати щось відчувати або "перестрибнути" в нові стосунки — неможливо. І в цьому немає драми зовсім, це повага до нашого спільного минулого, а воно було чудовим", - поділилася 35-річна Денисенко.

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"Зараз мені вже легше, адже я багато попрацювала над собою і над своїм станом. І сьогодні намагаюся будувати максимально здорові стосунки з Андрієм — як з людиною, яка була і залишається для мене дуже важливою. Бо навіть якщо ми більше не разом, він — батько мого сина, а це нерозривний зв’язок на все життя", - наголосила вона.

Також Наталя додала, що вони з Андрієм часто бачаться і разом виховують сина.

"Для мене дуже важливо, аби малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо і завжди будемо поруч. Мені здається, що синочок це бачить. Для мене найголовніше, щоб для дитини сім'я залишилась сім'єю незалежно від обставин", - зазначила акторка.

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Крім цього, Денисенко запитали, що для неї означає поняття "красива жінка".

"Для мене красива жінка — та, яка любить себе, яка захоплюється собою, своїм тілом. Дуже багато упереджень — і серед жінок, і серед чоловіків — щодо того, якою має бути "сексуальна жінка". У голові відразу виникає образ: червона помада, високі підбори, глибоке декольте. Але насправді — сексуальність та привабливість взагалі не про це", - зауважила зірка.

Наталя вважає що краса жінки - в її погляді на світ

"Мені дуже близька думка, яку озвучив мій енерголог: сексуальність — це енергія любові, яка йде з серця. Вона світиться через очі. Це не про те, як ти нафарбована чи в що вдягнена — це про те, як ти дивишся на світ. І коли жінка бачить життя закоханими очима — вона стає магнітом. Це — стан, якого можна навчитися, я вірю, що мені його теж вдалось опанувати та полюбити цей світ через любов до себе. Не потрібно грати роль "жінки", а треба просто бути нею, і тоді ти стаєш і красива, і успішна, і сексуальна, і бажана", - підсумувала Наталка.

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Нагадаємо, кілька днів тому Денисенко розповідала, чи вже має нові стосунки. А пару тижнів тому вона показувалася в купальнику на відпочинку з сином в Туреччині.