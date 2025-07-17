Денисенко у бікіні з мушлями на грудях блиснула сідницями на турецькому пляжі. Фото
Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розірвала шлюб зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, поїхала відпочивати у Манавгат, що в Туреччині.
У своєму Instagram 35-річна знаменитість опублікувала пікантні фото, на яких у білому купальнику, що нагадував мушлі, спокусливо вигиналася на пляжі.
"Хочу, щоб такі фотосесії були не тільки влітку", — підписала вона публікацію.
Наталка відома своєю любов'ю до епатажності й спокусливих фотосесій. Не так давно вона у самих трусиках висіла на люстрі та у стильному бікіні вигиналася під струменями води. Знаменитість теж не соромиться показатися топлес. А нещодавно акторка засвітилась повністю без косметики.
Нагадаємо, колишнє подружжя Денисенко і Федінчика мало традицію влаштовувати собі потворні весілля. ТаблоID також зібрав цікаві факти про розлучену пару.
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