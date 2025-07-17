Денисенко у бікіні з мушлями на грудях блиснула сідницями на турецькому пляжі. Фото

Карина Тімкова - 17 липня, 17:00

Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розірвала шлюб зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, поїхала відпочивати у Манавгат, що в Туреччині.

У своєму Instagram 35-річна знаменитість опублікувала пікантні фото, на яких у білому купальнику, що нагадував мушлі, спокусливо вигиналася на пляжі.

"Хочу, щоб такі фотосесії були не тільки влітку", — підписала вона публікацію.

Наталка Денисенко у бікіні спокусливо повгиналася в морі

Зйомка вийшла дійсно ефектною

Фото tekin.photograph

Наталка Денисенко посвітила сідницями у тоненькому бікіні

Зірка посвітила пружними сідницями в морі

Наталка Денисенко у купальнику звабливо полежала на пляжі

Наталка вдала з себе русалоньку, яку викинуло на берег

Наталка Денисенко посвітила струнким тілом у морі в Туреччині

Актора похвалилася тоненькою талією

Наталка Денисенко у бікіні виставила сідниці у звабній позі в морі

Яка зваблива поза

Наталка Денисенко у бікіні спокусливо полежала на пляжі

Денисенко поспокушала шанувальників знімками з пляжу

Наталка Денисенко похвалилася стрункими ніжками на пляжі в Туреччині

Актриса засвітила оголені стегна на фото

Наталка Денисенко посвітила тонкою талією і ніжками на відпочинку в морі

До речі, її 7-річний син Андрій теж відправився на відпочинок з мамою

Наталка Денисенко зняла сідниці у бікіні в морі у Туреччині

Зірка похизувалася сідницями у Середземному морі

Наталка Денисенко у бікіні похвалилася струнким тілом в морі

Який грайливий погляд

Наталка відома своєю любов'ю до епатажності й спокусливих фотосесій. Не так давно вона у самих трусиках висіла на люстрі та у стильному бікіні вигиналася під струменями води. Знаменитість теж не соромиться показатися топлес. А нещодавно акторка засвітилась повністю без косметики.

Нагадаємо, колишнє подружжя Денисенко і Федінчика мало традицію влаштовувати собі потворні весілля. ТаблоID також зібрав цікаві факти про розлучену пару.

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