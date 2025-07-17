Денисенко у бікіні з мушлями на грудях блиснула сідницями на турецькому пляжі. Фото

Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розірвала шлюб зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, поїхала відпочивати у Манавгат, що в Туреччині.

У своєму Instagram 35-річна знаменитість опублікувала пікантні фото, на яких у білому купальнику, що нагадував мушлі, спокусливо вигиналася на пляжі.

"Хочу, щоб такі фотосесії були не тільки влітку", — підписала вона публікацію.

Зйомка вийшла дійсно ефектною Фото tekin.photograph

Зірка посвітила пружними сідницями в морі

Наталка вдала з себе русалоньку, яку викинуло на берег

Актора похвалилася тоненькою талією

Яка зваблива поза

Денисенко поспокушала шанувальників знімками з пляжу

Актриса засвітила оголені стегна на фото

До речі, її 7-річний син Андрій теж відправився на відпочинок з мамою

Зірка похизувалася сідницями у Середземному морі

Який грайливий погляд

Наталка відома своєю любов'ю до епатажності й спокусливих фотосесій. Не так давно вона у самих трусиках висіла на люстрі та у стильному бікіні вигиналася під струменями води. Знаменитість теж не соромиться показатися топлес. А нещодавно акторка засвітилась повністю без косметики.

Нагадаємо, колишнє подружжя Денисенко і Федінчика мало традицію влаштовувати собі потворні весілля. ТаблоID також зібрав цікаві факти про розлучену пару.