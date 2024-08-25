Бекхем посвітив голим торсом у спортзалі та пояснив, чому тренується без майки. Фото
49-річний колишній британський футболіст Девід Бекхем продовжує тримати своє тіло у формі, тож регулярно займається у спортзалі. Цього разу він вирішив поділитися кадром з тренування в Instagram.
На фото Девід з голим торсом та гантелями у руках позує для фото. Його яскраво-помаранчева майка, тим часом, зачеплена за пояс спортивних шортів.
Він зазначив, що зняв її на вимогу своєї дружини, дизайнерки Вікторії Бекхем.
"Моя дружина сказала, що моя помаранчева майка була занадто яскравою, тож я її зняв", - підписав фото зірка футболу.
Він додав, що Вікі полюбляє оцінювати його одяг для занять спортом.
Бекхем також тегнув свого тренера та вибачився перед ним.
"Це не моя найкраща форма, бо це був вже 6 сет (йдеться про підходи під час силових навантажень, - ред.)", - додав він.
До речі, кросівки Девід обрав такого ж кольору, як і майка, й, певно, саме це не дуже сподобалося його дружині-дизайнерці.
Нагадаємо, зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхем люблять підколювати одне одного. Якось Вікі виклала у сторіс відео, на якому її чоловік шукає у кущах собачі екскременти.
Як відомо, Девід та Вікторія у шлюбі вже 25 років. Вони виховують чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео та Круза та доньку Харпер-Севен.
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