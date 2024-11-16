Гаряча п'ятниця: Бекхем у спідньому показався в сауні. Фото

Юлія Леськова 16 листопада, 10:33
Девід Бекхем позує для фото
Фото з Instagram Девіда Бекхема

49-річний британський футболіст Девід Бекхем не лише займається фермерством та садівництвом, але й тішить своїх підписників пікантними кадрами з сауни.

Світлиною у самих лише трусах Девід поділився у своєму Instagram.

На фото Бекхем сидить у сауні.


"П'ятничне обнулення", - написав він.

Девід Бекхем попозував у сауні

Девід показав, як релаксує перед вихідними

Фото з Instagram Девід Бекхем

Нагадаємо, нещодавно Девід Бекхем зваблював голим торсом на тренуванні. Він зазначив, що зняти футболку йому наказала дружина.

Як відомо, Девід Бекхем та його дружина, дизайнерка Вікторія разом вже 25 років.

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