Гаряча п'ятниця: Бекхем у спідньому показався в сауні. Фото
49-річний британський футболіст Девід Бекхем не лише займається фермерством та садівництвом, але й тішить своїх підписників пікантними кадрами з сауни.
Світлиною у самих лише трусах Девід поділився у своєму Instagram.
На фото Бекхем сидить у сауні.
"П'ятничне обнулення", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно Девід Бекхем зваблював голим торсом на тренуванні. Він зазначив, що зняти футболку йому наказала дружина.
Як відомо, Девід Бекхем та його дружина, дизайнерка Вікторія разом вже 25 років.
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